La terza stagione di House Of The Dragon sarà “folle” secondo gli ultimi aggiornamenti sulla produzione

La terza stagione della serie prequel di Game of Thrones è stata anticipata in un nuovo aggiornamento sulla produzione, che ne ha rivelato le dimensioni “folli”. House of the Dragon –stagione 3 mostrerà l’inizio della grande guerra civile di Westeros tra due fazioni della famiglia Targaryen. I prossimi episodi dovrebbero rivelare molte battaglie importanti e morti.

Nel suo podcast The Stuff Dreams Are Made Of, insieme al co-conduttore David Mandel, il creatore della serie Ryan Condal ha fornito un aggiornamento sulla produzione della terza stagione di House of the Dragon. Ha spiegato quanto sarà più grande la terza stagione, confermando che le riprese in Galles sono terminate e che il lavoro in studio è il prossimo passo. Ecco l’aggiornamento completo di Condal:

Siamo nel bel mezzo della produzione. Abbiamo finito in Galles, ora stiamo passando a cose enormi che abbiamo in programma in studio e poi in altre location su cui stiamo lavorando, quindi siamo passati a quella parte del programma. Qui sarà piuttosto frenetico nei mesi di luglio e agosto. Quindi domani mi precipiterò sul set per iniziare alcune cose folli che faremo questo mese. Ma sì, siamo nel bel mezzo del lavoro e sta andando alla grande. Insomma, questa stagione è davvero enorme. Ogni giorno giro per il set e guardo le cose che stiamo costruendo, quello che stiamo facendo, il numero di costumi e comparse e tutto il resto… Sapevo che sarebbe stata più grande della seconda stagione, ma non credo di aver capito fino in fondo quanto.