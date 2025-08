Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo “risolverà un problema dell’originale” che è invecchiato male

La regista di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, Nisha Ganatra, rivela che il prossimo sequel risolverà un problema evidente del film originale. Uscito nel 2003, Quel pazzo venerdì vede Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nei panni di una madre e una figlia costrette ad andare d’accordo dopo essersi scambiate inavvertitamente i corpi. Curtis e Lohan tornano a guidare il cast del sequel, rispettivamente nei panni di Tess e Anna, ma il film introdurrà ancora più scambi di corpo, con il coinvolgimento anche di una figlia e di una figliastra.

Sebbene l’elemento dello scambio di corpo ritorni con forza in Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, Ganatra rivela in un’intervista a EW che un elemento che non tornerà dal film del 2003 sono gli stereotipi asiatici. Parlando della rappresentazione asiatica nel film precedente, Ganatra definisce “complicato” affrontare il problema proprio per quanto fosse “amato” l’originale. Ma lei chiarisce la sua posizione, dicendo: “c’erano alcuni stereotipi che erano offensivi“.

“Ricordo di averlo guardato e di essermi sentita combattuta, soprattutto per la rappresentazione asiatica, e anche per la colonna sonora utilizzata [nelle scene al ristorante]. È un argomento che ho sollevato subito durante i miei primi incontri con i produttori. C’è stato un momento durante la presentazione in cui ho pensato: ‘rappresentazione asiatica problematica!'”

Manny Jacinto sulla rappresentazione asiatica in Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo

La star Manny Jacinto, che interpreta Eric, il futuro marito di Anna, nel sequel, ammette di aver avuto “preoccupazioni” sull’idea di unirsi al film a causa di come il primo film rappresentava i suoi due personaggi asiatici:

“Quando ho pensato di partecipare, ricordo di aver visto il primo Quel pazzo venerdì e di aver pensato: questo non è invecchiato molto bene, considerando la diversità dei personaggi. Conoscendo Nisha e parlando con altre persone della nostra cerchia, sapevo che avevamo un capitano molto consapevole di quegli archetipi, o di quelle problematiche presentate nel primo film. Mi sono sentito molto ben accolto.”

Ganatra conferma che sia Pei-Pei (Rosalind Chao) che sua madre (Lucille Soong) torneranno in Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, ma questa volta le cose saranno diverse. Riguardo al ritorno dei personaggi, il regista afferma: “Dovevamo al pubblico che questa volta le cose andassero bene”. Per quanto riguarda il ruolo di Pei-Pei e sua madre nel film, Ganatra e lo sceneggiatore Jordan Weiss hanno incluso “alcuni momenti davvero divertenti“, tra cui una scena di dialogo esilarante. Come riassume Ganatra: “Pensi che non abbia niente di meglio da fare che risolvere i tuoi problemi?”.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo include anche una battuta di Anna sul suo desiderio di intrecciare i capelli “in un modo non culturalmente appropriato“, a dimostrazione dell’attenzione prestata alla rappresentazione nel film. Ganatra sottolinea che tali inclusioni sono “piccoli momenti che non tradiscono questo film, ma sono stati soddisfacenti per chi ha trovato dolorosi alcuni momenti nel precedente“. Ecco i commenti finali di Ganatra e Jacinto sulla questione:

Ganatra: “Era un’epoca diversa e non è stato fatto intenzionalmente [nel film del 2003], ma è una cosa reale. È qualcosa di cui io, essendo asiatica, ero molto consapevole.”

Jacinto: “Non so se sarebbe stato lo stesso o se avrebbe avuto lo stesso cuore e fascino se fosse stato un regista diverso. Lei è molto concreta e reale, ma anche affascinante e divertente. È un confine sottile da tenere in considerazione, e lei lo percorre molto bene.”

Nel film, Curtis e Lohan tornano nel ruolo di Tess e Anna Coleman. La storia riprende anni dopo che Tess (Curtis) e Anna (Lohan) hanno attraversato una crisi di identità. Anna ha ora una figlia e una futura figliastra. Mentre affrontano la moltitudine di sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che la fortuna potrebbe davvero colpire due volte.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo è diretto da Nisha Ganatra e basato sul libro “A ciascuno il suo corpo” di Mary Rodgers. Il film, interpretato anche da Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer e Mark Harmon, è prodotto da Kristin Burr, p.g.a., Andrew Gunn, p.g.a., e Jamie Lee Curtis. Nathan Kelly, Ann Marie Sanderlin e Lindsay Lohan sono i produttori esecutivi.