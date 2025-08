Shadow Force – Ultima missione, che possibilità ci sono per un sequel?

Nonostante una qualità discutibile, Shadow Force – Ultima missione disponibile su Prime Video è un film che sta riscontrando grande curiosità da parte del pubblico e sembra legittimo chiedersi se il film possa o meno ambire a un sequel. Dopo avervi raccontato nel dettaglio la spiegazione del finale del film, quali sono le possibilità che Shadow Force – Ultima missione abbia un sequel?

Nel finale di Shadow Force – Ultima missione, Issac e Kyrah riescono nel loro piano di uccidere Cinder e vivere una vita libera con il loro figlio, Ty. Entrambi si prendono una pausa dal vivere vite pericolose e ad alto numero di ottani, forse decidendo di non essere mai più coinvolti in tali lavori.

Li vediamo condurre vite molto normali 6 mesi dopo i fatti raccontati nel film, mentre sono intenti a organizzare feste di compleanno per Ky e stringere amicizie normali. Tuttavia, Kyrah riceve una chiamata da Auntie in questo momento, che ora ha iniziato a lavorare direttamente per il governo americano.

Ci sarà un sequel per Shadow Force – Ultima missione?

Auntie rivela che le è stata data la responsabilità di istituire una nuova task force segreta, che viene soprannominata Shadow Force 2.0, e vuole sia Kyrah che Issac nella sua squadra. Sebbene Kyrah rifiuti rispettosamente l’offerta, affermando che vuole un periodo di riposo, almeno per il momento, è molto probabile che la coppia tornerà in futuro in un sequel di Shadow Force.

Resta da vedere per quanto tempo il film rimarrà alto nella TOP10 dei film più visti di Prime Video, così da giustificare l’impegno della produzione di un secondo film!