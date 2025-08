The Social Network 2 non è affatto il sequel di The Social Network

The Social Network è considerato da molti uno dei migliori film del XXI secolo. Il film di David Fincher, vincitore di diversi Oscar e campione d’incassi, ha avuto un successo tale che Aaron Sorkin ha iniziato a lavorare a un sequel. Tuttavia, sembra che The Social Network Part II non sarà il seguito di The Social Network che i fan si aspettavano.

Dopo aver presentato la drammatica nascita di Facebook e le aspre battaglie legali che ne sono seguite tra i suoi creatori, attraverso una lente penetrante e una maestria artigianale, The Social Network Part II passerà direttamente ad esplorare l’impatto negativo che la piattaforma di social media ha avuto sulla società. La premessa sembra allettante, così come l’idea di un sequel che riunisce il team principale dietro il film del 2010.

Uno degli elementi cruciali del successo di The Social Network è stato il talento dietro e davanti alla macchina da presa. Sorkin ha gettato le basi con la sceneggiatura, Fincher ha fatto un passo avanti con la regia e star come Jesse Eisenberg e Andrew Garfield hanno elevato il film con le loro interpretazioni.

Sebbene il sequel abbia una premessa affascinante, lo sviluppo di The Social Network Part II è preoccupante. In questa fase non sembra nemmeno il sequel dell’acclamato primo film.

The Social Network 2 manca di diversi personaggi chiave

The Social Network – Part II perderà un’enorme forza creativa dietro le quinte, poiché il regista candidato all’Oscar David Fincher non tornerà alla regia del sequel. Il film sarà invece diretto dall’acclamato sceneggiatore dell’originale, Aaron Sorkin, che scriverà anche la sceneggiatura del secondo film.

Ciò che è ancora più scioccante è che Jesse Eisenberg non interpreterà Mark Zuckerberg, co-fondatore e CEO di Facebook, che sarà sostituito da Jeremy Strong. Nonostante il prestigio di Strong come attore e la sua maggiore somiglianza con Zuckerberg rispetto a Eisenberg, il cambiamento è deludente per questo sequel.

Eisenberg ha interpretato il personaggio principale in The Social Network, e la sua interpretazione di Zuckerberg è uno degli aspetti più amati e riconoscibili del film originale. Se Eisenberg non sarà più Zuckberg nel sequel, il nuovo film avrà poco o nulla a che vedere con l’originale, tranne il titolo.

È anche improbabile che Andrew Garfield torni a interpretare Eduardo Saverin, dato che quest’ultimo non è più coinvolto in Facebook se non come azionista.

Avere Jeremy Allen White e Mikey Madison nei nuovi ruoli principali ha senso, ma non riportare la star originale del film precedente e ricasting il ruolo crea una divisione tra questi due film. Andare avanti senza Fincher era già rischioso. Farlo senza Eisenberg fa davvero sembrare questo “sequel” un film diverso e autonomo.

Il sequel di The Social Network utilizza la proprietà intellettuale per raccontare una storia diversa

Sebbene Facebook dovrebbe avere un ruolo importante nella trama del sequel, The Social Network Part II sarà comunque molto diverso dal primo film. La sceneggiatura di Sorkin per il sequel sarà basata sulla serie di articoli investigativi di Jeff Horowitz per The Wall Street Journal, nota come The Facebook Files.

Questo materiale originale ha esplorato i meccanismi interni dell’azienda di social media e l’impatto dannoso di Facebook sul mondo. Ciò lo rende una storia perfetta per il sequel di The Social Network, ma sembra che Sorkin stia portando la storia anche in un’altra direzione.

Nel 2024, secondo quanto riferito, Sorkin stava scrivendo una sceneggiatura basata sull’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio. Da allora è stato riferito che The Social Network 2 non è un film sul 6 gennaio in sé, ma l’evento e Donald Trump faranno parte di una narrazione più ampia per mostrare l’influenza di Facebook sul mondo.

Si tratta di una storia intrigante che aiuta la serie The Social Network a mettersi al passo con i tempi moderni. Ma questo rende il film meno un sequel diretto del film di Fincher del 2010. Sorkin potrebbe venderlo come un sequel di The Social Network, ma sembra più che altro che stia semplicemente appiccicando il titolo a una storia che ha solo un vago legame con l’originale per aiutare a realizzarlo.

Il casting di Madison e White in The Social Network Part II suggerisce che i loro due nuovi personaggi saranno al centro del sequel. È quindi probabile che la storia sarà raccontata al di fuori delle prospettive di Zuckerberg e Facebook, il che limiterebbe la presenza di quest’ultimo nel sequel.

Se questo sequel fosse commercializzato come Parte II di The Social Network, potrebbe aumentare l’attenzione del pubblico. D’altra parte, questa nuova storia potrebbe anche confondere gli spettatori che hanno visto il primo film e si aspettavano un sequel tradizionale con una forte attenzione su Zuckerberg.

Sebbene The Social Network Part II abbia tutte le carte in regola per essere un film avvincente, i realizzatori potrebbero aver puntato troppo in alto con il loro approccio al cast, alla trama e al marketing. Se il sequel non avrà l’attore protagonista dell’originale a riprendere il ruolo del controverso CEO di Facebook, The Social Network Part II potrebbe essere bocciato ancora prima di uscire.