Hideo Kojima elogia I Fantastici Quattro: Gli Inizi definendolo “nostalgico”

Il leggendario sviluppatore di videogiochi Hideo Kojima ha espresso la sua opinione su I Fantastici Quattro: Gli Inizi della Marvel, elogiando l’atmosfera nostalgica del film in una recensione entusiastica. Sin dalla sua uscita, I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha battuto il record al botteghino del MCU, diventando sorprendentemente il film MCU con il maggior incasso nella prima settimana al botteghino nazionale, e il motivo è chiaro.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi è il secondo reboot dei Fantastici Quattro ed è nettamente diverso dal primo. Con un Tomatometer dell’87% e un Popcornmeter del 92%, Gli Inizi è ambientato in un mondo retro-futuristico degli anni ’60 e segue il gruppo di supereroi consolidato mentre combatte per proteggere il mondo da Galactus (Ralph Ineson), un essere cosmico divoratore di pianeti.

Su X, Hideo Kojima ha adorato I Fantastici Quattro: Gli Inizi, affermando che “tutto è realizzato con un impegno totale verso l’estetica degli anni ’60 mescolata a un senso di futurismo” e aggiungendo: “Mi ha fatto sentire nostalgico”. Confrontando il film con Bewitched o con il live-action The Incredibles, Kojima ha riassunto: “Come ‘primo passo’ per rilanciare la serie, è davvero ‘fantastico’”.

Il creatore di Death Stranding ha parlato a lungo dello stile del film, elogiando in particolare il regista di First Steps, Matt Shakman, che ha diretto WandaVision della Marvel. Inoltre, Kojima sottolinea una tendenza dei film sui supereroi post-COVID ad adottare una “direzione retro-futuristica, colorata e nostalgica”, rispetto al “tono cupo e crudo” dei precedenti film sui supereroi. Leggi la recensione completa di Kojima qui sotto:

Watched “Fantastic Four: First Steps.”

From the fashion, color palette, design, cityscape, TV and cartoon shows, to the costumes, spacesuits, rockets, cars—not to mention company names, food items (cereal, soda), and storage media (magnetic tapes, discs)—everything is crafted… pic.twitter.com/ftROun64m6 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 3, 2025

Cosa significa la recensione di Hideo Kojima su Fantastic Four per il film

Il game developer preferisce Fantastic Four a Superman

Noto per i suoi giochi creativi e talvolta bizzarri, Hideo Kojima sa come scrivere una buona storia. Pertanto, l’elogio di Kojima per Fantastic Four non è da prendere alla leggera, e non è nemmeno l’unico film di supereroi su cui il game developer ha espresso recentemente la sua opinione. Il 31 luglio, Kojima ha recensito Superman di James Gunn, definendolo “un film ‘umano’ che scalda il cuore”.

Mentre Kojima non ha avuto nulla da ridire su Fantastic Four, la sua recensione di Superman è stata piuttosto contrastante, poiché ha affermato: “Non era né cupo né elegante, né cool e nemmeno ‘super’”.