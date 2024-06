The Acolyte: La Seguace, la showrunner fa chiarezza sul possibile cameo di Yoda

I fumetti di Star Wars: The High Republic Adventures di IDW hanno esplorato il posto di Yoda nell’era dell’Alta Repubblica, facendo sperare tra i fan che l’iconico Maestro Jedi possa apparire in The Acolyte: La Seguace.

Un cameo di Yoda avrebbe senso considerando quanto alta dovrebbe essere la posta in gioco nella serie. Tuttavia, nuovi commenti dello showrunner Leslye Headland (tramite SFFGazette.com) suggeriscono che dovremmo moderare le aspettative su di lui o su qualsiasi altro noto personaggio di Star Wars che faccia apparizioni cameo.

“Riuscite a immaginare? Riuscite a immaginare se dicessero: ‘Nessun problema. Puoi usare Yoda. Non è un grosso problema. Provaci.’ No, non c’è [un cameo di Yoda],” ha ammesso. “Stiamo attirando personaggi dall’Alta Repubblica e personaggi dall'[EU [Universo Espanso]. Questo è tutto.”

La menzione dell’Universo Espanso è destinata a suscitare un certo interesse, soprattutto se significa che Lucasfilm intende affrontare il lignaggio dei Maestri Sith che alla fine portò all’Imperatore Palpatine. Inoltre, non è escluso che ci fosse un ramo di adepti del Lato Oscuro non correlato alla Skywalker Saga.

Alla fine, sembra che parte del fascino del lavoro per Headland sia stato raccontare una storia in un’epoca non piena di volti familiari del più ampio franchise di Star Wars. “C’erano due ragioni per cui volevo ambientarlo in quel particolare periodo di tempo e così lontano dai prequel”, aveva detto in precedenza. “Primo, non volevo scherzare con nessun canone. L’altra cosa che ho amato di questo periodo è stata la mancanza di personaggi legacy.” “Ero troppo nervosa per affrontarli, ma sento anche che ne abbiamo viste molte. [The High Republic] sembrava una sandbox in cui potevo facilmente saltare”, ha concluso Headland.

Il cast di Star Wars: The Acolyte: La Seguace?

The Acolyte: La Seguace è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte: La Seguace

The Acolyte: La Seguace è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

The Acolyte: La Seguace è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.