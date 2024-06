Watcher, la spiegazione del finale: Come finisce questo thriller sugli stalker?

Quando la carriera di attrice di Maika Monroe è decollata nel 2014 con il film horror di successo It Follows (la nostra recensione), sembrava che l’attrice fosse sulla via della superstar. Invece ha scelto una strada diversa, costruendo un curriculum impressionante con alcuni superbi film minori come Villains e Significant Other. Forse la cosa migliore che ha fatto negli ultimi anni è Watcher (lanostra recensione) del 2022, un thriller con al centro la Monroe nei panni di una donna perseguitata da un serial killer.

Sebbene film con questa premessa siano stati fatti numerose volte, Watcher è qualcosa di diverso, che si aggrappa alla sua star con una performance tranquilla che inizia lentamente, con la tensione che aumenta costantemente fino al finale snervante che non lascerà presto la vostra memoria. Scritto e diretto da Chloe Okuno, al suo primo lungometraggio, Watcher è un film importante per uomini e donne.

Watcher inizia come una storia di solitudine e possibile paranoia

Gran parte di Watcher è incentrato sulla solitudine: Maika Monroe interpreta Julia, che era un’attrice in America, ma che ora è un pesce fuor d’acqua nella sua nuova casa di Bucarest, in Romania, dove suo marito Francis (Karl Glusman) lavora dopo un trasferimento.

Julia si sente smarrita, incapace di parlare la lingua dei nuovi colleghi del marito, ma anche lontana dalla sua vera casa e dalla sua carriera passata. Il marito e i suoi amici spettegolano sulla notizia del Ragno, un serial killer a piede libero che uccide giovani donne in giro per Bucarest e poi taglia loro la testa.

Mentre Francis è fuori tutto il giorno per lavoro, Julia è bloccata nel loro appartamento senza molto da fare. È una donna sola, che cerca di imparare la lingua e cammina da sola per la città durante il giorno. Una notte, attraverso la grande finestra della loro camera da letto, vede una figura oscura che la osserva dalla finestra dell’edificio di fronte.

Quando è fuori, Julia sente che qualcuno la sta osservando. La tensione sale quando una donna vicino a dove vive viene uccisa. Un’intervista a una sopravvissuta parla della sensazione di essere osservata prima di essere aggredita.

Mentre è di nuovo in città, Julia sente ancora qualcuno che la osserva. Cerca di allontanare chi la sta seguendo in un cinema, ma quando qualcuno si siede proprio dietro di lei, Julia scappa in un supermercato. La stessa persona entra dietro di lei poco dopo e Julia cerca di nascondersi tra i corridoi.

Riesce a nascondersi dietro una porta e a guardarlo in faccia, ma fortunatamente lui non la vede. Julia racconta a Francis quello che è successo quel giorno e lo convince ad andare al supermercato per fargli rivedere le riprese delle telecamere dell’incidente. Anche se si vede un uomo strisciare lentamente alle spalle di Julia, Francis lo considera una coincidenza e conclude che Julia è semplicemente stressata dal nuovo ambiente in cui si trova.

I timori della nostra eroina si rivelano giusti in Watcher

Quella sera, Julia vede di nuovo la figura oscura che la osserva dall’altra parte della strada. È lo stesso uomo che la seguiva al negozio? Non possiamo dirlo. Julia ha il coraggio di salutarlo e, con orrore suo e nostro, lui ricambia. Non sta esagerando. Julia ha ora la prova che l’uomo la sta effettivamente osservando.

Chiama la polizia e questa si reca nell’edificio per parlare con la persona che vi abita, un uomo di nome Daniel Weber, interpretato dal brillante attore inglese Burn Gorman, ma non se ne fa nulla.

Julia è convinta che si tratti del serial killer The Spider di cui tutti parlano, così il giorno dopo prende in mano la situazione e cambia le carte in tavola seguendo Daniel. Lo guarda entrare in uno strip club chiamato The Museum. Julia entra nel locale e scopre che Irina (Madalina Anea), la sua vicina di casa e unica amica, è una ballerina. Vede anche Daniel, che lavora lì come inserviente.

Quella notte, Julia sente strani rumori provenire dall’appartamento di Irina, dove vive da sola. Sembra che ci sia una lotta. Preoccupata, Julia bussa alla porta di Irina, ma nessuno risponde. Chiede a un vicino con la chiave di entrare, ma quando entrano nell’appartamento di Irina non c’è nessuno. Ancora una volta, Francis ignora le sue preoccupazioni.

Ci si potrebbe chiedere se Julia si stia davvero immaginando tutto, ma poi l’ex fidanzato di Irina, Cristian (Daniel Nuta), dice a Julia che avrebbe dovuto incontrare Irina la sera prima, ma lei non è mai tornata a casa dal lavoro. Julia è certa che il suo osservatore abbia fatto qualcosa a Irina, così chiede a Cristian di andare con lei dall’altra parte della strada per affrontare Daniel. Cristian bussa alla porta di Daniel, ma nessuno risponde.

Dopo che Cristian se n’è andato e ora è solo, Julia prova a bussare alla porta. Questa volta risponde qualcuno, ma al posto di Daniel c’è un vecchio. Più tardi, la sera, la polizia si presenta nell’appartamento di Francis e Julia con Daniel al seguito. Li ha chiamati per Julia, che a suo dire lo sta perseguitando. Daniel si giustifica e, nonostante la donna sia molto a disagio, riesce a farle stringere la mano.

Qualche tempo dopo, dopo essere stata presa in giro a una festa a cui si è recata con il marito, Julia abbandona la macchina e sale su una metropolitana per tornare a casa. Nel vagone quasi vuoto siede Daniel. La guarda, poi si alza e le va incontro. Si scusa per averla spaventata, dicendo che non è una persona cattiva, ma che è semplicemente un uomo solo che si prende cura del padre malato. Julia non gli crede e ora ha un altro motivo per essere molto sospettosa: l’uomo porta con sé una borsa che sembra contenere una testa umana.

Spaventata, scende dalla metropolitana e quasi corre a casa. Una volta entrata nel suo appartamento, inizia a fare le valigie, pronta a lasciarsi alle spalle questo stalker e le persone che non le credono e si limitano a deriderla. Poi Julia sente il suono della musica nell’appartamento accanto a quello di Irina. Sa che non dovrebbe, ma deve indagare. Entra nell’appartamento di Irina e improvvisamente questo thriller a fuoco lento si trasforma in un film dell’orrore.

Irina è in casa, o almeno ciò che ne rimane, perché il suo corpo senza testa è lì in attesa di essere scoperto. Daniel spunta da dietro di lei e le mette un sacchetto in testa, facendola svenire. Quando si risveglia, Daniel è lì che la osserva. Le confessa di essere il Ragno e di essersi nascosto nell’armadio con Irina quando Julia ha guardato nell’appartamento giorni prima.

The Watcher mostra fino a che punto una donna deve spingersi per proteggersi

Sembra che non ci siano vie di fuga, ma proprio in quel momento Julia sente Francis arrivare a casa dalla festa. Cerca di urlare, ma Daniel le taglia la gola con un coltello. Non è una ferita lieve. Julia sgorga sangue. Si sforza di raggiungere la pistola che Irina tiene nell’appartamento, ma non ci riesce. Il suo mondo si oscura mentre l’osservatore la guarda.

Passiamo poi a Francis nell’appartamento che condivide con Julia. Vede la valigia di lei in giro, ma non c’è Julia. Francis la chiama e sente il telefono squillare nell’appartamento accanto. Quando esce nel corridoio, trova Daniel che sta uscendo dalla porta di Irina. I due si guardano e, mentre aspettiamo che Francis prenda finalmente le difese della moglie, risuonano degli spari e Daniel cade a terra morto.

Dietro di lui c’è Julia, in qualche modo ancora viva, ma coperta di sangue. Si è ripresa, ha trovato la pistola di Irina e ha affrontato l’attacco da sola. Rivolge a Francis uno sguardo debole ma infastidito, come se cercasse di dirgli tutto questo solo con gli occhi. Il film finisce qui. Non sappiamo se Julia vive o muore. Se sopravvive, sappiamo che lascerà Bucarest il prima possibile.

Il film funziona su molti livelli, al di là dell’essere un thriller con una semplice storia di una donna perseguitata. Parla di ciò che molte donne passano, essendo osservate in modo così scomodo, che sia da un serial killer o semplicemente da un uomo che non capisce i limiti. Ci mostra anche come, quando le donne parlano di come vengono trattate dagli uomini, siamo pronti a respingerle e a non crederle, arrivando persino a gettare benzina sul fuoco della donna e a farla sentire pazza.

Questo può essere dovuto a un marito sprovveduto ed egocentrico, o alla società nel suo complesso. Infine, come dice violentemente il regista nell’ultima scena, se tutto il resto fallisce, e nessuno ti crede o ti difende, una donna è abbastanza forte da gestire il suo aggressore da sola, se necessario, o con l’aiuto di un’amica che sta vivendo la stessa situazione. Per Julia, è la pistola dell’amica morta a salvarla. Alla fine si dimostra che Julia ha ragione, ma a quale prezzo? Deve perdere tutto, non solo la sua vita, ma forse anche il suo matrimonio, solo per dimostrare quanto vale in un mondo che si gira dall’altra parte.

The Watcher è la migliore interpretazione di Maika Monroe

Maika Monroe era una star molto prima di The Watcher. Recitava dal 2012, ma ha avuto la sua grande occasione con il doppio colpo nel 2014 di The Guest e It Follows, ed è stata la protagonista di un altro film adiacente all’horror nel 2019, Villains, con Bill Skarsgård, che veniva dalla sua interpretazione di Pennywise in It. In The Guest e It Follows interpreta una sorta di finalista, anche se non è l’unica rimasta in piedi.

The Guest vede il suo personaggio, Anna Peterson, in lotta con il David Collins di Dan Stevens, un uomo che non è chi dice di essere. Almeno Dan, per quanto sinistro si sia rivelato, era un umano, perché il successivo mostro contro cui Monroe si è scontrato era qualcosa di insondabile.

In It Follows, un film horror che sembra allo stesso tempo un ritorno al passato e qualcosa di selvaggiamente originale, il sesso uccide, con un’entità che segue lentamente le sue vittime come una malattia trasmessa. Sebbene un’entità mutaforma in grado di darti la caccia dopo che hai fatto sesso non attiri molti paragoni, l’assassino molto umano di The Watcher è simile.

Quest’ultimo è incentrato sullo sguardo maschile, con le donne che si sentono lentamente perseguitate da una forza che non riescono a vedere ovunque vadano, e il pericolo dietro ogni angolo. In It Follows, tutti sono lenti a crederle, mentre in The Watcher nessuno la prende sul serio. Maika Monroe è spesso la donna in pericolo che deve proteggersi dal male. In It Follows, i suoi amici si uniscono rapidamente a lei nella lotta, ma The Watcher mostra il dolore e la solitudine di una donna che combatte da sola.

The Watcher avrebbe potuto essere rovinato se avesse puntato sul finale scioccante della morte dell’eroina per mano del suo aggressore. Per fortuna, il film sapeva che il messaggio non era solo nell’orrore e nella suspense, ma nel fatto che la donna si era ribellata e aveva vinto, anche se aveva dovuto uccidere per essere creduta. Questo è simile a come funzionano i migliori slasher.

Il tropo della ragazza finale, pur essendo prevedibile, è così popolare perché è così soddisfacente. Il personaggio percepito come debole e imperfetto finisce per essere il più forte, con il bene finale che prevale sul male finale. A volte viene trattato come una celebrazione gioiosa, mentre altre volte, anche in un film come The Slumber Party Massacre, le ragazze finali piangono di dolore. Maika Monroe in The Watcher è quest’ultima e, grazie al suo talento, si sente il suo dolore senza che lei dica una parola. È questa capacità che rende They Follow, l’annunciato sequel di It Follows, così atteso.