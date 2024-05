The Acolyte: svelato un sinistro poster, mentre riemerge una certa indiscrezione

Lucasfilm ha rilasciato ieri un nuovo trailer di Star Wars: The Acolyte in occasione delle celebrazioni dello Star Wars Day di quest’anno, e ora al CCXP Mexico è stato svelato un nuovo poster della prossima serie live-action Disney+ Star Wars. Alcuni fan sui social media hanno inizialmente tentato di spacciarlo per un primo sguardo a Darth Plagueis, ma uno sguardo più attento (vedete i coltelli?) rivela che in realtà si tratta del personaggio di Amandla Stenberg, Mae.

A proposito dell’ex apprendista del Maestro Sol, è riemersa un’indiscrezione relativa a questo enigmatico combattente della Forza con alcuni dettagli aggiuntivi. Secondo Daniel Richtman, sia la Stenberg che Manny Jacinto interpreteranno due coppie di gemelli, uno buono e uno malvagio. Questo spiegherebbe alcune cose (la Stenberg appare due volte su alcune locandine, per esempio) e, se fosse esatto, potrebbe rivelarsi un colpo di scena piuttosto significativo.

Uno di questi fratelli del Lato Oscuro potrebbe essere svelato come il misterioso Sith mascherato che sta dando la caccia ai Jedi? Data la segretezza che circonda questo particolare punto della trama, diremmo che è una possibilità concreta. Di seguito, ecco il nuovo poster, insieme ad alcune foto promozionali ufficiali.

Il cast di Star Wars: The Acolyte?

Star Wars: The Acolyte è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte

Star Wars: The Acolyte è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

Star Wars: The Acolyte è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

