L’esistenza dei Jedi è minacciata nel nuovo trailer di Star Wars: The Acolyte

Il lato oscuro è in ascesa nell’ultimo trailer di Star Wars: The Acolyte. La serie Disney+ di Leslye Headland, creatrice di Russian Doll, è stata a lungo attesa e vedrà Amandla Stenberg tentare di infiltrarsi e spazzare via gli Jedi in uno dei progetti più ambiziosi di Star Wars fino ad oggi. Lo show è ambientato un secolo prima degli eventi della trilogia prequel di Star Wars, un periodo di tempo noto come Alta Repubblica. A quanto sembra dal nuovo trailer, i Jedi si troveranno ad affrontare una minaccia esistenziale, dato che alcuni vengono uccisi e molti nella galassia esprimono frustrazione per il modo in cui l’ordine opera.

L’era dell’Alta Repubblica è stata ampiamente trattata nei libri di Star Wars ed è attualmente al centro di un’iniziativa editoriale intitolata Star Wars: The High Republic. Le dimensioni dell’universo espanso di Star Wars, sia nel tempo che nello spazio, sono mature per l’esplorazione, un tema che è stato discusso quando Maggie Lovitt di Collider ha parlato con Kathleen Kennedy, l’attuale presidente di Lucasfilm, del potenziale della serie The Acolyte. Kennedy ha detto: “In realtà ci ha incuriosito perché se la serie funziona, allora ci dà davvero l’opportunità di espanderla. Ed è questo il bello della televisione, perché ci offre un campo di gioco più ampio per sperimentare“.

Chi è il cast di Star Wars: The Acolyte?

Star Wars: The Acolyte è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte

Star Wars: The Acolyte è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

Star Wars: The Acolyte è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.