The Bear: Jeremy Allen White parla del futuro oltre la stagione 5

Jeremy Allen White ha rivelato se pensa che The Bear continuerà dopo la quinta stagione. Come noto, la quarta stagione è stata appena pubblicata lo scorso luglio su Hulu e la quinta stagione è già stata rinnovata. Nella serie, White interpreta uno chef di nome Carmen “Carmy” Berzatto, costretto a tornare a Chicago per gestire il ristorante di famiglia.

Dato che White e gli altri membri del cast hanno visto le loro carriere decollare negli ultimi anni, sono sorte domande su quanto ancora potrà durare The Bear. Durante un’intervista con Deadline, l’attore protagonista ha però ammesso di essere abituato a recitare in serie televisive di lunga durata dopo aver recitato in Shameless, che è andata in onda per undici stagioni su Showtime.

White ammette quindi che potrebbe facilmente immaginarsi di rimanere in The Bear per “molto tempo”. Tuttavia, è ben consapevole di quanto sia difficile “mantenere la continuità e il livello di narrazione” che il team creativo desidera quando una serie va in onda per così tanto tempo. “Ho recitato in Shameless per così tanto tempo, quindi è quello a cui sono abituato in televisione. Lo fai per più di un decennio. Ma so che è difficile mantenere la continuità e il livello della narrazione quando vai avanti per così tanto tempo. È difficile”.

White ha quindi poi aggiunto: “Amo tantissimo quel cast. Amo tantissimo Chris Storer. Giriamo quella serie così velocemente. Amo tantissimo Carmy. Potrei farlo per molto tempo, ma non so per quanto tempo ancora lo faremo“. Parole che lasciano dunque intendere che, al momento, non è certo cosa accadrà dopo la quinta stagione.

Cosa aspettarsi dal futuro di The Bear

The Bear è stato un grande successo per Hulu e ha collezionato diversi premi, tra cui Emmy, Golden Globe, SAG Awards e Critics’ Choice Awards. Lo stesso White ha vinto statuette in tutte queste premiazioni, così come i suoi colleghi del cast: Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri e Liza Colón-Zayas.

Con l’aumentare della popolarità di The Bear, è cresciuta anche la fama del cast. White ha recentemente interpretato Bruce Springsteen nel film biografico Springsteen: Liberami dal nulla, ruolo che gli è valso una nomination ai Golden Globe. Nel 2026 apparirà invece in The Mandalorian and Grogu e The Social Reckoning.

L’anno scorso, Moss-Bachrach ha ivnece interpretato La Cosa in I Fantastici Quattro: Gli Inizi e tornerà nell’MCU in Avengers: Doomsday. Edebiri, nel frattempo, ha recitato al fianco di Julia Roberts in After the Hunt e ha prestato la sua voce a film come Spider-Man: Across the Spider-Verse e Inside Out 2; ha anche un ruolo ricorrente in Abbott Elementary.

Considerando quanto siano diventate impegnative le loro carriere, tutti questi altri progetti potrebbero impedire al cast di riunirsi dopo la quinta stagione di The Bear. Al momento della stesura di questo articolo, Hulu non ha confermato se la serie vincitrice di un Emmy potrà continuare oltre la prossima stagione. Se il servizio di streaming volesse rinnovare The Bear, è possibile che i dirigenti decidano di allungare l’intervallo tra una stagione e l’altra per venire incontro agli impegni di tutti; fino ad ora, Hulu ha pubblicato una nuova stagione ogni anno dal suo debutto nel 2022.

La quarta stagione di The Bear si è conclusa con Sydney e Richie che hanno assunto la gestione del ristorante dopo l’uscita di scena di Carmy. Anche se al momento l’esito di questa trama è incerto, ciò potrebbe consentire a White di dedicarsi ad altri progetti al di fuori di The Bear. Indipendentemente da ciò che riserva il futuro alla serie Hulu, White vorrebbe continuare a recitare nella serie per molti anni a venire, e non c’è dubbio che anche il pubblico lo desidererebbe.