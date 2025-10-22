Jeremy Allen White rivela lo stato delle riprese della quinta stagione di The Bear

È stata confermata la produzione della quinta stagione di The Bear, dopo la decisione rivoluzionaria presa da Carmy Berzatto nel finale della quarta stagione. Sono passati quasi quattro mesi dall’uscita della quarta stagione di The Bear, conclusasi con la decisione dello chef protagonista di lasciare il ristorante, affidandone la gestione a Sydney, Ritchie e Natalie.

Durante una nuova intervista con Vogue, a Jeremy Allen White è stato chiesto se la produzione della prossima stagione fosse già iniziata. Tuttavia, il protagonista ha confermato che “non abbiamo ancora girato la prossima stagione”. Ha parlato della produzione della quarta stagione e dell’impostazione unica che hanno scelto, dicendo: “È interessante perché abbiamo girato questo finale nel 2024, ma poi abbiamo girato molti episodi della quarta stagione nel 2025, quindi è una cosa strana. Sembra che sia passato molto tempo”.

Allen ha sottolineato come “Carmy abbia perso così tanto in quel finale e abbia confessato così tante cose”. Definendo la scelta di Carmy come un suo “tentativo di fare ciò che ritiene giusto o migliore”, la star vincitrice di un Emmy ha aggiunto: “Ma poi, lavorare a ritroso un anno dopo è stata un’esperienza strana. Ricordo però che l’ultimo episodio è stato molto divertente, perché l’abbiamo girato come se fosse uno spettacolo teatrale”.

Da un punto di vista tecnico, “c’erano tre telecamere e poi Ayo [Edebiri], Ebon [Moss-Bachrach], io e Abby [Elliott] alla fine”. Secondo il veterano di Shameless, “ci sono voluti 36 minuti per recitare e l’abbiamo fatto tipo quattro volte”.

L’attore 34enne ha anche elogiato lo showrunner di The Bear per la direzione creativa, sottolineando: “Sono sempre molto colpito dal modo in cui [il creatore] Chris [Storer] scrive e sviluppa questa storia, e vorrei poter recitare con tutti quei ragazzi per sempre, onestamente, se ci fosse un modo per farlo”. FX ha annunciato il rinnovo il 1° luglio 2025, solo una settimana dopo l’uscita della quarta stagione.

Al momento non è noto se The Bear – stagione 5 sarà l’ultima puntata della pluripremiata serie. Sebbene non siano ancora state prese decisioni sul futuro dello show, potrebbe essere rivelato in un secondo momento se la prossima stagione concluderà la serie.Al momento, The Bear stagione 5 non ha una data di uscita fissata.