Elizabeth Olsen sceglie il grande schermo: la decisione che cambia la sua carriera

Elizabeth Olsen stabilisce una condizione che seguirà per tutti i suoi film futuri. Sebbene sia nota soprattutto per aver interpretato Wanda Maximoff/Scarlet Witch in numerosi film del Marvel Cinematic Universe e nella serie WandaVision di Disney+, Olsen vanta una vasta filmografia.

Al di fuori dell’MCU, i film di Elizabeth Olsen includono The Assessment, His Three Daughters, Wind River, Ingrid Goes West, Godzilla, La fuga di Martha e Liberal Arts. Ha anche recitato nelle serie televisive Sorry for Your Loss e Love & Death.

Durante un’intervista con InStyle sul suo prossimo film romantico Eternity e sulla sua carriera, Olsen ha rivelato che d’ora in poi reciterà solo in film che usciranno nelle sale cinematografiche. Questo perché crede nell’esperienza collettiva che deriva dal vedere un film insieme al pubblico in sala, che lei paragona alla folla che assiste agli eventi sportivi. Ecco cosa ha detto:

Penso che sia importante per le persone riunirsi come comunità, vedere altri esseri umani, stare insieme in uno spazio. Ecco perché mi piacciono gli sport. Penso che sia davvero potente per le persone riunirsi per qualcosa che le entusiasma.

Olsen chiarisce che è favorevole alla vendita di film indipendenti a una piattaforma di streaming, ma non crede che i film debbano essere disponibili solo in streaming senza alcun tipo di distribuzione nelle sale cinematografiche:

Se un film è realizzato in modo indipendente e viene venduto solo a una piattaforma di streaming, allora va bene. Ma non voglio realizzare qualcosa in cui questo sia l’unico obiettivo.

Questo avviene in un momento in cui molti studi stanno cercando di trovare il giusto equilibrio tra le uscite nelle sale e quelle in streaming, oltre a trovare il modo di attirare il pubblico nei cinema. La nuova condizione di Olsen è una vittoria per l’esperienza cinematografica, poiché almeno per le prime settimane dopo l’uscita, i suoi nuovi film saranno disponibili solo nelle sale.

La maggior parte dei film di Olsen ha avuto un’ampia distribuzione nelle sale prima di essere disponibile in streaming. Un’eccezione degna di nota è His Three Daughters, che è stato proiettato solo in alcune sale per due settimane prima di essere distribuito in esclusiva su Netflix. La piattaforma di streaming è stata tradizionalmente riluttante a distribuire i suoi film originali nelle sale, e questo sembra ora essere un deterrente per Olsen a lavorare di nuovo con loro.

Continuano le speculazioni sul fatto che la Olsen riprenderà il ruolo di Wanda/Scarlet Witch e si unirà al cast di Avengers: Doomsday. I film della MCU sono sempre stati distribuiti nelle sale cinematografiche, quindi se tornerà in Doomsday o in uno degli altri film della serie in uscita, continuerà a rispettare la sua nuova regola.

Eternity, in cui Joan, interpretata da Olsen, deve scegliere se trascorrere il resto dell’aldilà con il suo primo o secondo marito, debutterà in sala in edizione limitata il 14 novembre, prima dell’uscita nelle sale il 26 novembre. Elizabeth Olsen ha fortemente incoraggiato il pubblico a vedere questo film, così come tutti i suoi film futuri, nelle sale invece di aspettare che siano disponibili in streaming.