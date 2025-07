The Bear – Stagione 5: uscita, trama cast e tutto quello che sappiamo

Per quattro stagioni, The Bear di FX su Hulu ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, e l’ultima serie di episodi ci ha lasciato con la voglia di scoprire cosa riserverà la quinta stagione al ristorante protagonista della serie e al suo personale tormentato. Creata da Christopher Storer, che è anche co-showrunner insieme a Joanna Calo, la serie è incentrata sugli sforzi del giovane chef Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) per trasformare la paninoteca del fratello recentemente scomparso in un ristorante di successo. La missione di Carmy è ancora più difficile nella quarta stagione di The Bear, poiché deve affrontare problemi personali e ansie.

Nelle sue prime quattro stagioni, The Bear è stato un successo di critica, ottenendo ampi consensi per il modo in cui ha trattato le prove e le difficoltà personali del cast, nonché per la rappresentazione delle difficoltà del lavoro in un ristorante. Le stagioni 1, 2 e 3 hanno ottenuto punteggi su Rotten Tomatoes che hanno costantemente posizionato la serie sopra l’80%, oltre a ottenere nomination e vincere diversi premi da vari enti, tra cui i Golden Globe e gli Emmy. Nonostante sia stata accolta positivamente, il consenso della critica per la quarta stagione di The Bear le ha fatto ottenere solo un punteggio del 77%, con i critici che hanno trovato la trama e il ritmo troppo contorti.

Nonostante sia stato accolto positivamente, il consenso della critica per la quarta stagione di The Bear ha visto la serie ottenere solo un punteggio del 77%, con i critici che hanno trovato la trama e il ritmo troppo contorti.

Ultime notizie su The Bear – Stagione 5

La quinta stagione di The Bear è stata confermata

Il cast principale di The Bear è sotto contratto per la quinta stagione (via Variety). pochi giorni dal debutto della quarta stagione di The Bear, FX ha rinnovato l’acclamata comedy vincitrice di un Emmy per una quinta stagione, come ha annunciato John Landgraf, Chairman, FX. Tutte le stagioni, compresa la quarta appena uscita, sono ora disponibili in streaming su Disney+.

“The Bear continua a essere una delle serie preferite dai fan di tutto il mondo e la risposta a questa stagione, come dimostra la grande attenzione da parte del pubblico, è stata spettacolare come quella delle stagioni precedenti“, ha dichiarato Landgraf. “Anno dopo anno, Chris Storer, i produttori, il cast e la troupe hanno reso The Bear uno dei migliori show. Siamo entusiasti del fatto che continueranno a raccontare questa magnifica storia”.

Nell’ultima stagione, Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il “The Bear” a un livello superiore. Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. Cercare l’eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto. La serie è interpretata anche da Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

Nominata programma televisivo AFI dell’anno per ognuna delle prime tre stagioni, The Bear di FX ha di recente vinto 11 Emmy Award per la sua seconda stagione, il numero più alto di vittorie in un solo anno per una serie comedy. La serie ha inoltre ottenuto nomination e/o vittorie ai Golden Globe Award, agli Screen Actors Guild Award, ai Peabody Award, ai Critics Choice Award, agli Writers Guild Award, ai Directors Guild Award, ai Producer Guild Award, ai NAACP Image Award, agli Independent Spirit Award, ai MPSE Golden Reel Award, ai CAS Award, agli ACE Eddie Award e ai TCA Award, solo per citarne alcuni.

Dettagli sul cast di The Bear – Stagione 5

La quarta stagione sembra aver preparato l’uscita di scena di un membro importante del cast

Dopo una battaglia serrata per mantenere aperto il ristorante in seguito a una recensione mista-negativa pubblicata sul Chicago Tribune durante gli eventi della terza stagione, la quarta stagione di The Bear ha spinto il cast a compiere passi importanti nella propria vita personale e professionale. Uno di questi sviluppi ha visto Carmy, che dopo aver ricucito i rapporti con Claire (Gordon) e sua madre Debra (Jamie Lee Curtis), decidere di abbandonare il mondo della ristorazione, rendendosi conto che la sua carriera stava danneggiando la sua vita. Carmy ha quindi nominato Sydney (Ayo Edebiri) e Natalie (Elliott) co-proprietarie, lasciando incerto il futuro ruolo di White in The Bear.AttoreThe Bear RuoloJeremy Allen WhiteCarmen “Carmy” BerzattoAyo EdebiriSydney AdamuEbon Moss-BachrachRichard “Richie” JerimovichAbby ElliottNatalie ‘Sugar’ BerzattoLiza Colon-ZayasTina MarreroLionel BoyceMarcus BrooksMatty MathesonNeil FakOliver PlattJimmy “Cicero” KalinowskiMolly GordonClaireEdwin Lee Gibson

La presenza di Edebiri in una stagione futura sembra però più certa, poiché nonostante l’offerta di lasciarsi alle spalle lo stress di The Bear, Sydney ha scelto di rimanere anche prima di sapere di essere stata nominata co-proprietaria. Inoltre, ha insistito affinché Carmy rendesse Richie (Ebon Moss-Bachrach) co-proprietario insieme a lei, cosa che lui ha accettato dopo aver avuto un’altra conversazione inizialmente tesa ma illuminante con Carmy sul loro dolore per la morte di Mikey (Jon Bernthal). Pertanto, è probabile che Edebiri e Bachrach saranno i protagonisti della prossima stagione, dato che Carmy ha soprannominato Sydney “The Bear” e le ha detto che credeva che avrebbe avuto successo.

Dettagli sulla trama della quinta stagione di The Bear

Il finale della quarta stagione di The Bear ha lasciato il cast in una situazione incerta, ma ottimistica

Tuttavia, come già visto nelle stagioni precedenti, The Bear ha lasciato ancora una volta gli spettatori con il fiato sospeso, poiché, nonostante la loro crescita personale, i due nuovi co-proprietari del ristorante dovevano ancora affrontare la questione della sostenibilità dell’attività. Sono state prese misure per garantire che il Bear potesse migliorare le sue prospettive durante i due mesi di grazia, come il franchising della vetrina dei panini e la concentrazione su un unico menu. Nonostante ciò, la stagione ha visto Sydney e Richie ammettere di non essere sicuri che il ristorante potesse continuare sotto la loro gestione, mentre il conto alla rovescia di Cicero (Platt) arrivava a zero.

Pertanto, se The Bear venisse rinnovato per la quinta stagione, potrebbe essere l’ultima, dato che alcuni elementi della quarta stagione sembravano spingere i personaggi verso la loro conclusione. Una potenziale quinta stagione potrebbe vedere The Bear, ora sotto la guida completa di Sydney e Richie, cercare di rinnovarsi, non solo dimostrando il proprio successo finanziario, ma anche ottenendo recensioni molto più positive. Ciò consentirebbe alla nuova coppia protagonista di dare ragione a Carmy, dimostrando di essere in grado di correggere l’errore che ha quasi portato alla loro fine.

Nel frattempo, l’addio di Carmy potrebbe permettergli di riscoprire la scintilla che Mikey aveva visto in lui e che era desideroso di preservare, qualora White decidesse di riprendere il suo ruolo. Sebbene abbia affermato che la sua decisione è stata presa perché ha perso la passione, in un momento chiave della terza stagione Mikey dice a Tina (Colón-Zayas) in un flashback prima della sua morte che ha fiducia nella generazione di Carmy, elogiando ciò che il fratello minore è diventato nella sua carriera culinaria. Pertanto, dando a Carmy la possibilità di guarire, la quinta stagione di The Bear potrebbe facilmente diventare il catartico canto del cigno della serie.