Constantin 2: James Gunn non ha ancora letto la sceneggiatura

James Gunn ha rivelato un importante aggiornamento sul suo coinvolgimento in Constantine 2. Il primo film, Constantine, è uscito nel 2005 e vedeva Keanu Reeves nel ruolo del protagonista. Altri membri del cast includevano Rachel Weisz, Shia LaBeouf e Tilda Swinton. Il sequel è rimasto in un limbo per diversi anni, ma negli ultimi mesi ci sono stati finalmente aggiornamenti positivi, anche da parte dello stesso Reeves, che all’inizio di ottobre ha rivelato che una nuova bozza della sceneggiatura era stata completata e che il team aveva intenzione di sottoporla allo studio.

Durante un’intervista con BobaTalks, Gunn ha ora spiegato di aver discusso di Constantine 2 con Reeves “di tanto in tanto”. Pur ritenendo che l’attore e l’intero team siano molto talentuosi, il co-presidente della DC Studios ha ammesso di non aver ancora letto la sceneggiatura, nonostante l’importante aggiornamento di Reeves di alcune settimane fa. “Ne ho discusso di tanto in tanto. Ne ho discusso con Keanu. Penso che sia un gruppo fantastico. Mi piacciono molto tutte queste persone, penso che abbiano talento. Ma non ho ancora letto nessuna sceneggiatura”, sono le precise parole di Gunn.

Dopo che Gunn ha assunto la direzione della DC Studios per rilanciare il franchise, è stato rivelato che Constantine 2 non sarebbe stato inserito nella continuity principale dell’universo DC con Superman e Peacemaker, ma sarebbe stato etichettato come un progetto DC Elseworlds insieme a Joker e The Batman. Prima dei recenti aggiornamenti di Reeves e Gunn sul film, il processo era stato molto lento, con lunghi periodi senza alcun sviluppo da parte del team. Considerando che sia Reeves che Gunn hanno rivelato informazioni sulla sceneggiatura nello stesso mese, sembra che la pre-produzione sia davvero in corso ora.

Quando potremo vedere Constantine 2?

Una prima bozza della sceneggiatura è stata completata nell’autunno del 2024, ma lo sviluppo della storia è continuato fino al 2025, con Reeves che ha partecipato al processo insieme al regista Francis Lawrence, ai produttori e agli sceneggiatori. La storia è stata approvata dalla DC Studios all’inizio del 2025, il che ha portato alla stesura di una nuova sceneggiatura. Dopo i recenti commenti di Reeves, non è chiaro se la sceneggiatura sia stata effettivamente presentata ufficialmente alla DC Studios. Anche se fosse stata consegnata, Gunn non l’ha ancora letta, secondo quanto da lui stesso dichiarato.

È possibile che Gunn e altri dirigenti della DC vogliano perfezionare ulteriormente la storia e la sceneggiatura nei prossimi mesi, ma una volta approvata la sceneggiatura, si potrà davvero dare il via ad altri importanti elementi di pre-produzione come il casting, la scenografia e la ricerca delle location. Anche se Gunn non ha ancora letto la sceneggiatura, il processo di sviluppo di Constantine 2 sembra dunque prendere progressivamente forma e i fan potrebbero ricevere ulteriori aggiornamenti entusiasmanti nei prossimi mesi.