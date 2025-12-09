The Boys: Trigger Warning, Amazon lancia il suo primo adattamento videoludico

Dai fumetti alla TV live-action fino all’animazione, l’universo satirico dei supereroi di The Boys ha conquistato molteplici media e ora sta per sconfinare in un territorio inesplorato: il suo videogioco.

Basata sull’omonima serie a fumetti, la serie TV The Boys di Amazon verrà adattata in un gioco VR stealth-action dallo studio brasiliano Arvore e pubblicato da Sony Pictures Virtual Reality. Intitolato “The Boys: Trigger Warning“, il gioco sarà lanciato nel 2026 ed è ora disponibile per il preordine al prezzo promozionale di 23,99 dollari sullo store Meta Quest e per essere aggiunto alla lista dei desideri sul PlayStation Store.

Secondo la descrizione del gioco, “The Boys: Trigger Warning” “introduce un personaggio originale che scopre accidentalmente un grottesco segreto della Vought, trasformando una gita in famiglia in una carneficina. Costretto a diventare un Superman, il giocatore si unisce ai Boys per infiltrarsi nella Vought e vendicarsi nel modo più caotico possibile. Unendo stealth e combattimento con l’umorismo nero tipico del franchise, il titolo VR offre una nuova storia radicata nel mondo amato dai fan”.

“Trigger Warning” è stato creato in collaborazione con il creatore e showrunner della serie TV The Boys Eric Kripke e vedrà alcuni membri del cast riprendere i loro ruoli, tra cui Laz Alonso nei panni di Mother’s Milk, Colby Minifie nei panni di Ashley Barrett e P.J. Byrne nei panni di Adam Bourke, oltre a Jensen Ackles che appare come una “interpretazione distorta di Soldier Boy, creata esclusivamente per il gioco“, secondo gli sviluppatori.

Sebbene “The Boys” sia stato incorporato in altri videogiochi (il personaggio di Homelander, interpretato da Antony Starr, è apparso in “Mortal Kombat 1”), questo sarà il primo gioco in assoluto costruito interamente attorno all’universo di “The Boys”.

“Ci siamo concentrati su tutto ciò che i fan si aspettano da ‘The Boys’ e abbiamo lavorato a stretto contatto con i produttori della serie per portare quel tono nel gioco”, ha dichiarato a Variety Ricardo Justus, CEO e fondatore di Arvore. “La violenza caratteristica della serie appare ancora più assurda e fisica qui perché la realtà virtuale vi catapulta proprio nel mezzo. E oltre alle interazioni superficiali, il gioco ha una forte componente narrativa che vi mette nei panni di qualcuno che subisce realmente le conseguenze delle azioni di Vought. Abbiamo anche integrato una narrazione ambientale nell’esperienza. Esplorando, si incontrano strati di umorismo, commenti sociali e easter egg visivi che riecheggiano la voce satirica della serie. Quel mondo prende vita ancora di più con molti degli attori originali che riprendono i loro ruoli, il che conferisce alle scene un’autenticità e un’energia che i fan riconosceranno immediatamente. Il mix di caos, tensione morale, umorismo nero e spettacolo è ciò che rende “The Boys” unico, ed è esattamente ciò che lo rende così divertente da tradurre in realtà virtuale.”

Il direttore creativo Ricardo Laganaro ha affermato che il processo collaborativo su “The Boys: Trigger Warning” “è diventato molto più profondo di quanto inizialmente previsto”, in gran parte grazie al fatto che il creatore e showrunner della serie “The Boys” Eric Kripke e il suo team di sceneggiatori “hanno abbracciato una vera e propria partnership creativa” con lo studio di sviluppo.

“Fin dalle prime discussioni sulla storia, abbiamo costruito un rapporto di fiducia che ci ha permesso di andare ben oltre il tipico processo di approvazione nei giochi su licenza”, ha affermato Laganaro. “Non si sono limitati a rivedere le idee; ci hanno aiutato a dare forma a personaggi e scene, e hanno persino scritto i dialoghi, il che ha fatto sì che la storia sembrasse davvero appartenere all’universo di ‘The Boys’. Questa fiducia ci ha anche dato la possibilità di introdurre nuovi personaggi e antagonisti originali in modi che rimanessero fedeli al mondo di ‘The Boys’, e ci ha permesso di creare interazioni significative con i personaggi iconici della serie, sempre con la guida degli sceneggiatori per mantenere ogni momento autentico. E, soprattutto, hanno condiviso ampi materiali di scenografia tratti dalla serie, che ci hanno aiutato a dare vita a location come la sala conferenze dei Sette e Voughtland con grande precisione, pur dando ai fan la libertà di esplorarle in modi che solo un’esperienza VR può rivelare.”

L’annuncio di “The Boys: Trigger Warning” arriva subito dopo la rivelazione da parte di Amazon della data di uscita della quinta e ultima stagione di The Boys, l’8 aprile. Prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, il franchise televisivo The Boys comprende la serie principale, gli spin-off “Gen V”, “The Boys Presents: Diabolical”, il prequel di prossima uscita “Vought Rising” e una serie ancora in fase di sviluppo ambientata in Messico.

“Siamo entusiasti di collaborare con Arvore per dare vita a ‘The Boys: Trigger Warning’ in VR”, ha dichiarato Lance Sloane, vicepresidente senior di Sony Pictures Entertainment. “Avere i creatori della serie coinvolti nella definizione dell’esperienza ci permette di ampliare i confini della narrazione immersiva e siamo grati di collaborare con i nostri amici di Meta e PlayStation per offrirla ai fan.”

Guarda il trailer di “The Boys: Trigger Warning”: