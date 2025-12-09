Dwayne Johnson ringrazia Brendan Fraser per avergli “cambiato la vita” ne La Mummia 2: “Hai corso un rischio…”

Dwayne Johnson ha avuto l’opportunità di ringraziare Brendan Fraser per avergli “cambiato” la vita con La mummia – Il ritorno. Fraser ha recitato in La mummia nel 1999 con Rachel Weisz. Dopo il successo del primo film, è stato dato il via libera a un sequel, con Johnson che si è unito al cast nel ruolo di Mathayus, il Re Scorpione, dopo essersi fatto un nome come wrestler.

Durante l’ultima puntata della serie Actors on Actors di Variety e CNN, le due celebrità hanno parlato delle loro carriere, incluso il lavoro insieme ne La mummia – Il ritorno. Johnson ha elogiato enormemente Fraser per non averlo respinto quando ha cercato di iniziare a lavorare nell’industria dello spettacolo come attore.

Quando Johnson espresse per la prima volta il suo interesse per La mummia – Il ritorno, sentì dire che Fraser “adorava l’idea” che il wrestler interpretasse un ruolo nel film e “lo aveva accolto a braccia aperte”.

Secondo Dwayne Johnson, sceglierlo per La mummia – Il ritorno era un grosso rischio perché non aveva mai recitato prima, e si trattava di un franchise di enorme successo, quindi per lui significava molto che Fraser e il team di produzione fossero d’accordo con la decisione del casting.

“Mi piacerebbe iniziare la nostra conversazione regalandoti dei fiori. OK? Ti consegnerò subito un sacco di fiori a domicilio. Tu ed io abbiamo iniziato a conoscerci per La Mummia – Il Ritorno. Era uno dei franchise più importanti al mondo all’epoca. Ero pronto a fare il mio ingresso a Hollywood. E c’è stato un momento in cui avresti potuto dire: ‘Questo tizio, Dwayne Johnson, non ha mai recitato prima; è nel wrestling professionistico’. La risposta che ho ricevuto è stata: “Brendan adora l’idea. Ti ha accolto a braccia aperte”. Ha significato molto per me, perché hai corso un rischio con me e, anni dopo, tu ed io siamo qui seduti. Voglio ringraziarti per avermi davvero cambiato la vita.”

Il debutto cinematografico di Johnson in La mummia – Il ritorno ha finito per “cambiarmi davvero la vita”. La sua transizione da wrestler ad attore è stata fluida e inizialmente è rimasto all’interno del franchise de La mummia recitando in uno spin-off intitolato Il Re Scorpione, che ha dato il via a quattro sequel, e poi a una carriera di successo a Hollywood.

Dopo che Johnson ha consegnato a Fraser i suoi fiori, l’attore ha riconosciuto che l’ex wrestler era “la persona giusta per il ruolo”. Sebbene Fraser non conoscesse Johnson in precedenza, ha visto alcune riprese della futura star dei film d’azione e l’ha trovato una scelta “ispirata”.

Quando si è trattato di scegliere il ruolo del Re Scorpione, i produttori avevano bisogno di qualcuno che il pubblico potesse “amare odiare”, qualcuno con “molta sicurezza e convinzione” e “grande energia”, e Johnson era decisamente perfetto.

“Sei troppo gentile, Dwayne. Sei sempre stato la persona giusta per il ruolo. Quando mi è stato detto che eri una possibilità, perdonami, ma non ti conoscevo dal mondo del wrestling. E quando me l’hanno mostrato, ho detto: ‘Questo è un casting ispirato. Saremmo fortunati ad avere lui'”. Per interpretare un cattivo che ami odiare, ti serve un personaggio da stadio. Ci vorranno molta sicurezza e convinzione. Nel mondo del wrestling, dipingevi con un pennello da 25 cm: devi avere una grande energia.

Il resto, come si dice, è storia perché La Mummia – Il ritorno ha incassato 435 milioni di dollari a fronte di un budget di 98 milioni, diventando il film di maggior successo della saga. Tuttavia, la critica non è stata altrettanto gentile. Mentre il primo film ha ottenuto un punteggio del 63% su Rotten Tomatoes (e un punteggio del pubblico del 75%), il sequel è stato classificato come film Rotten con il 46%.

Il mese scorso è stato annunciato che Fraser tornerà per un quarto film con la co-protagonista Weisz, con l’attore che ha affermato che il prossimo capitolo è il film sulla Mummia che ha sempre desiderato realizzare.

Sebbene non si sappia se Fraser e Johnson lavoreranno mai più insieme, La mummia – Il ritorno è stata un’esperienza indimenticabile per entrambi gli attori e ha lanciato la carriera di attore di Johnson.