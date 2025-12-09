Avengers: Doomsday, Letitia Wright condivide i fumetti che sta leggendo per prepararsi al film

Dopo aver recentemente confermato che tornerà nei panni di Shuri in Avengers: Secret Wars, Letitia Wright ha condiviso alcune ricerche sui fumetti che potrebbero fornire un importante indizio su cosa accadrà in Avengers: Doomsday.

La trama di Avengers: Doomsday rimane un segreto gelosamente custodito e, sebbene Secret Wars del 2015 sia destinato a essere una fonte d’ispirazione fondamentale per i fratelli Russo, è probabile che i registi stiano prendendo spunto da altri fumetti.

L’attrice di Shuri, Letitia Wright, ha appena condiviso una foto della copertina di Doomsday. Il fumetto del 2010, scritto da Jonathan Maberry e disegnato da Will Conrad, Scot George Eaton e John Romita Jr., non è stato esattamente acclamato dalla critica. Tuttavia, potrebbe servire come base per almeno parte di ciò che vedremo in Avengers: Doomsday.

All’inizio della storia, il Wakanda è stato conquistato e le sue riserve di Vibranio saccheggiate. Tempesta rischia l’esecuzione nelle successive 48 ore. E il Dottor Destino trionfa dopo aver guidato una forza d’invasione latveriana nel paese.

Ci vorranno le forze combinate degli X-Men, dei Fantastici Quattro e delle due Pantere Nere per opporsi a lui. Con questo, è iniziata una guerra che metterà il supercriminale più implacabile del mondo contro una schiera dei supereroi più potenti del mondo, una guerra che si estenderà in tutto il mondo, offrendo colpi di scena e sorprese che nessuna delle due parti prevede.

Avengers: Infinity War ha già esplorato il concetto di un’invasione del Wakanda, quindi non pensiamo che Avengers: Doomsday seguirà quella strada. Tuttavia, gli eroi del mondo che si radunano per combattere Doom e la dinamica tra gli Shuri e/o T’Challa e Victor sono qualcosa su cui contiamo sicuramente come un fattore del film.

Vedremo, ma se il trailer di Avengers: Doomsday verrà pubblicato questa settimana come previsto, potrebbe non passare molto tempo prima che avremo un’idea molto più precisa di cosa aspettarci dal film.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).