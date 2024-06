The Chosen: ecco quando la quarta stagione debutterà su Disney+

I fan di The Chosen hanno atteso con ansia di sapere quando la quarta stagione del popolare dramma sul ministero di Gesù sarà disponibile sulle loro piattaforme di streaming preferite. Dopo un ritardo dovuto al contratto, è stata finalmente rivelata la tempistica per il rilascio. La stagione 4 viene attualmente rilasciata con due episodi a settimana sui canali dei social media dello show e sull’app The Chosen.

Questo programma di rilascio scaglionato fa sì che i fan si sintonizzino con impazienza ogni settimana. L’episodio 1 è stato presentato in anteprima domenica 2 giugno, mentre l’ottavo e ultimo episodio uscirà giovedì 27 giugno.

Secondo Dallas Jenkins, regista e showrunner dello show, c’è una “finestra di 60 o 90 giorni” per quando la quarta stagione arriverà sulle piattaforme di streaming dopo il rilascio iniziale sull’app The Chosen. “Non sappiamo se sarà una finestra di 60 giorni o di 90 giorni dopo il lancio della Stagione 4 sull’app ‘The Chosen’. Quindi sarà prima sull’app ‘The Chosen'”, ha spiegato Jenkins durante una conferenza stampa a cui ha partecipato The Direct.

Jenkins ha anche accennato a potenziali cambiamenti futuri per quanto riguarda la strategia di streaming dello show. Sono in corso discussioni su un possibile rapporto esclusivo con una piattaforma di streaming. Ciò potrebbe significare che le stagioni future potrebbero essere disponibili solo su una particolare piattaforma dopo il rilascio iniziale sull’app The Chosen.

“Ma stiamo anche discutendo di un rapporto potenzialmente esclusivo con uno streamer in cui le stagioni future potrebbero essere disponibili esclusivamente non solo sull’app ‘The Chosen’, ma anche su quell’altra piattaforma di streaming dopo la prima finestra. O potenzialmente nella loro prima finestra. Quindi non lo sappiamo ancora. Queste discussioni sono in corso. Ma sappiamo che la quarta stagione arriverà presto, probabilmente entro 60-90 giorni dall’uscita sull’app di ‘The Chosen‘”.

The Chosen debutterà su Disney+ a fine estate

Dato che l’episodio 1 ha debuttato il 2 giugno e l’episodio 8 uscirà il 27 giugno, la data prevista per l’arrivo della quarta stagione sui servizi di streaming è tra agosto e settembre del 2024. Non è ancora chiaro se la finestra inizierà con l’uscita dell’Episodio 1 o dell’Episodio 8.

Per chi segue la stagione in corso, l’episodio 1 della stagione 4 è disponibile sull’app The Chosen e su YouTube. L’episodio 6 della quarta stagione sarà trasmesso in anteprima online giovedì 20 giugno alle 20:30 ET. Restate sintonizzati su Cinefilos per ulteriori aggiornamenti su The Chosen e il suo viaggio verso le piattaforme di streaming.