Ecco perché Russell Crowe ha rifiutato Il Signore degli Anelli

In una realtà alternativa, esiste una versione della trilogia de Il Signore degli Anelli in cui Aragorn, membro della Compagnia dell’Anello, è interpretato da Russell Crowe (L’esorcista del Papa). Nella nostra linea temporale, tuttavia, la star del Gladiatore ha rifiutato il ruolo all’inizio degli anni ’80, quando la trilogia stava prendendo forma.

In un’intervista rilasciata al britannico GQ, Crowe ha rivelato perché alla fine ha deciso di rifiutare il ruolo e se se ne è pentito.

Durante l’intervista, Crowe ha rivelato di essere stato un fan di Tolkien quando era bambino, quindi “si è entusiasmato all’idea del Signore degli Anelli”. Il problema è che l’attore ha ritenuto che Peter Jackson (che ha diretto i tre film e poi la trilogia de Lo Hobbit) non lo volesse davvero per la parte e avesse in mente qualcun altro. Quindi non si pente affatto della sua decisione:

“Ho avuto la sensazione che fosse lo studio a prendere la decisione, non il regista. Ho parlato con Peter Jackson al telefono e non mi ha detto il tipo di cose che i registi ti dicono se stanno davvero cercando di attrarti in un progetto. Ho avuto la sensazione che avesse già in mente qualcun altro che voleva fare. E che il fatto che io mi facessi avanti e dicessi di sì lo avrebbe ostacolato. Veniamo dallo stesso posto, quindi c’è una sfumatura in quella conversazione che altre persone potrebbero non sentire – siamo entrambi neozelandesi – a modo suo, senza che lui dicesse nulla di negativo, che aveva un altro progetto. Così ho lasciato perdere“.

Perché Peter Jackson non voleva che Russell Crowe interpretasse Aragorn?

Jackson aveva infatti in mente qualcun altro: Viggo Mortensen (The Dead Don’t Hurt), che ora è inseparabile da Aragorn nella mente dei fan. Naturalmente, non sapremo mai come sarebbe stato Il Signore degli Anelli se fosse stato scelto Crowe, ma è sicuro che alla fine Jackson ha preso la decisione migliore per l’amata trilogia, che è stata recentemente riproposta nelle sale.

Non è raro che gli studios spingano perché certi attori siano protagonisti di IP che potrebbero diventare grandi franchise. È un modo per attirare la gente nei cinema a vedere qualcosa che altrimenti non avrebbe visto. Nel 2000, Crowe era reduce dal Gladiatore e all’apice della sua popolarità. È quindi logico che lo studio volesse un grande nome da inserire nella locandina. Tuttavia, Jackson cercava attori meno noti per recitare ne La Compagnia dell’Anello e probabilmente ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per convincere lo studio ad accettare la sua decisione.

La trilogia del Signore degli Anelli è disponibile in streaming. Qui sopra potete vedere Russell Crowe che rivela di non essersi pentito di aver rifiutato il ruolo.