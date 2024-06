Only Murders in the Building: Il cast è pronto per il Mo-Cap nella foto del set della stagione 4

I fan di Only Murders in the Building devono aspettare ancora due mesi per il suo attesissimo ritorno, ma la star Steve Martin ha condiviso una nuova immagine del dietro le quinte che potrebbe stuzzicare il loro appetito.

Nell’immagine, condivisa su Instagram, Martin e le co-protagoniste Martin Short e Selena Gomez sono tutti in ghingheri… ma per sapere cosa, gli spettatori dovranno aspettare il 27 agosto, quando la quarta stagione dello show debutterà su Disney+.

Nella foto, intitolata semplicemente “Show business”, la Gomez indossa un abito sfarzoso che fa pensare al glamour hollywoodiano, mentre Martin e Short sono vestiti da capo a piedi con abiti da motion-capture decisamente meno lusinghieri. È evidente che si tratta di una sequenza di effetti speciali, ma resta da vedere se si tratta di una sequenza che si svolge “nell’universo” o meno.

Un punto della trama della prossima stagione, come si è visto nel trailer rilasciato il mese scorso, è il trio di podcaster e investigatori dilettanti (Charles Haden-Savage di Martin, Oliver Putnam di Short e Mabel Mora di Gomez) che viaggia dalla loro base di New York City a Los Angeles, dove un dirigente di uno studio (Molly Shannon) vuole acquistare i diritti cinematografici del loro podcast. Questa immagine potrebbe raffigurare la produzione del film, oppure potrebbe essere tratta da una sequenza di fantasia, simile alle memorabili scene della “White Room” della scorsa stagione, che vedevano Charles scivolare in uno stato di fuga mentre provava il suo impegnativo numero musicale per lo spettacolo di Broadway di Oliver.

Cosa succederà nella quarta stagione di “Only Murders in the Building”?

Ogni stagione di Only Murders in the Building è incentrata su un omicidio, e questa non è diversa, ma questa volta è personale. Lo scioccante finale della scorsa stagione si è concluso con un cecchino che ha sparato e ucciso la controfigura e amica di lunga data di Charles, Sazz Pataki (Jane Lynch), nell’appartamento di Charles, dopo averla apparentemente scambiata per Charles.

Il viaggio di Charles, Oliver e Mabel li porterà dall’altra parte del Paese e, cosa più preoccupante, dall’altra parte, raramente vista, del condominio di Arconia in cui vivono. Meryl Streep tornerà nel ruolo dell’attrice Loretta Durkin, interesse amoroso di Oliver, così come Da’Vine Joy Randolph, vincitrice del recente premio Oscar, interpreterà Donna Williams, alleata del trio nella polizia di New York.

Oltre ai membri del cast che ritornano, Only Murders in the Building ha una fila di guest star da urlo per la prossima stagione. Eva Longoria, Eugene Levy, Kumail Nanjiani, Zach Galifianakis, Melissa McCarthy e Richard Kind interpreteranno sospetti, persone di interesse e depistaggi nella quarta stagione.