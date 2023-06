- Pubblicità -

The Dark Tower del 2017 aveva il potenziale per essere un grande film e doveva essere l’inizio di un nuovo franchise che avrebbe raccontato storie ambientate in quel mondo sia nei cinema che in streaming. Sfortunatamente, è stato un disastro totale che nemmeno i protagonisti di indiscusso talento Idris Elba e Matthew McConaughey sono riusciti a salvare.

Di conseguenza, la proprietà – che si basa su una fenomenale serie di romanzi di Stephen King – è caduta nel dimenticatoio e l’interesse di Hollywood è diminuito. Il regista Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Doctor Sleep), tuttavia, sta ritentando la strada dell’adattamento per produrre una serie televisiva in streaming che spera di realizzare.

Il regista ha acquisito i diritti dell’epico racconto fantasy fantascientifico di Stephen King lo scorso dicembre, quindi è chiaramente ancora agli inizi di uno sviluppo. In precedenti interviste, il diretto interessato ha confermato che la sceneggiatura del primo episodio è stata completata e ha rivelato che il suo adattamento sarebbe durato per un totale di cinque stagioni. Questo, potrebbe essere un dettaglio che ci suggerisce che una serie così concepita possa essere il modo migliore per portare sul piccolo schermo una visione fedele dei romanzi. Di questo parere è stato anche l’autore del materiale originale Stephen King che ha dato la sua approvazione attraverso recente Tweet:

The writer happens to agree. https://t.co/lCYsLOWmy4 — Stephen King (@StephenKing) June 2, 2023

Cosa sappiamo sulla serie The Dark Tower (La torre nera)

Ad oggi nessun canale o piattaforma streaming è collegato al progetti di serie de The Dark Tower (La torre nera) firmato da Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Doctor Sleep). Inoltre, con lo sciopero WGA in corso, Flanagan ha probabilmente interrotto tutti i lavori su questo e su qualsiasi altro progetto a cui è legato.

In una recente intervista il diretto interessato ha spiegato: “[L’adattamento di My Dark Tower] non potrebbe essere più diverso [dal film]. Questo è stato l’approccio sbagliato al materiale, un po’ su tutta la linea, ed è stato un approccio talmente sbagliato che penso che abbia in qualche modo salato la terra per chiunque altro volesse piantare qualcosa sotto lo stendardo della Torre Nera per chissà per quanto.”