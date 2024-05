The Decameron: prime foto della serie Netflix girata in Italia

Netflix ha rivelato la data di uscita di The Decameron per la sua prossima serie drammatica storica. The Decameron è un dramedy storico in stile soap che cerca di esaminare i temi della divisione in classi, della lotta per il potere e della sopravvivenza in tempo di pandemia, con personaggi allo stesso tempo ridicoli e sfortunati.

Il dramma d’epoca è interpretato da Zosia Mamet, Saoirse-Monica Jackson, Tanya Reynolds, Amar Chadha-Patel, Leila Farzad, Lou Gala, Karan Gill, Tony Hale, Douggie McMeekin e Jessica Plummer. Oltre alla data di uscita, Netflix ha rilasciato anche una manciata di foto della serie in arrivo, con l’anteprima di alcuni dei protagonisti.

Siamo nella Firenze del 1348 tormentata dalla peste nera quando alcuni nobili con servitù al seguito accettano un invito a rifugiarsi nel lusso di una maestosa villa nella campagna toscana e attendere la fine della pestilenza. Ma mentre le convenzioni sociali si sgretolano, quello che è iniziato come un gioco scatenato di sesso e alcol si trasforma in una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

The Decameron vede Jenji Kohan nel ruolo di produttrice esecutiva con la sua Tilted Productions, insieme a Blake McCormick e Tara Herrmann sempre per Tilted Productions. Kathleen Jordan è ideatrice, showrunner e produttrice esecutiva. Michael Uppendahl è regista di quattro degli otto episodi e produttore esecutivo.

Quando uscirà The Decameron?

La data di uscita di The Decameron è stata fissata per luglio 2024, quando arriverà la serie creata da Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters).

Kathleen Jordan è creatrice, showrunner e produttrice esecutiva della serie. Jenji Kohan (Orange is the New Black), Blake McCormick e Tara Herrman sono anche produttori esecutivi tramite Tilted Productions. Tra i registi della serie c'è Michael Uppendahl (Fargo, American Crime Story).

