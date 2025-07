In The Lost Lands: trailer del nuovo film con Dave Bautista e Milla Jovovich in arrivo al cinema

Nelle terre perdute, solo chi osa sopravvivere potrà reclamare la sua vendetta. Dave Bautista e Milla Jovovich sono i protagonisti del trailer ufficiale di In The Lost Lands, dall’autore de Il Trono di Spade. Dal 25 settembre solo al cinema distribuito da Eagle Pictures.

Sta per arrivare sul grande schermo una nuova e oscura avventura fantasy: In the Lost Lands, il film diretto da Paul W.S. Anderson e ispirato a un racconto breve di George R.R. Martin, autore del celebre universo di Game of Thrones. Con un cast d’eccezione composto da Milla Jovovich e Dave Bautista, il film promette di trascinare il pubblico in un mondo spietato e magico, dove sopravvivere è una sfida e la vendetta è l’unica redenzione.

Nel cuore delle “terre perdute”, un regno selvaggio e desolato, una regina senza eredi si affida alla potente e temuta strega Gray Alys (Jovovich) per ottenere ciò che nessun altro ha mai osato cercare. Al suo fianco, l’enigmatico guerriero Boyce (Bautista), pronto a rischiare tutto in una missione che li condurrà oltre i confini del possibile. Tra creature leggendarie, magia ancestrale e scelte morali devastanti, In the Lost Lands racconta un viaggio tanto fisico quanto interiore, dove ogni passo può essere l’ultimo.

Il film si distingue per l’atmosfera cupa e visivamente affascinante, una cifra stilistica che richiama l’immaginario già caro ai fan di Martin. Il trailer, appena rilasciato, mostra sequenze ricche d’azione, scenografie imponenti e uno scontro tra potere, destino e volontà.

Prodotto da Constantin Film e distribuito in Italia da Eagle Pictures, In the Lost Lands arriverà nelle sale il 25 settembre 2025. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del fantasy, dell’azione e delle grandi epopee cinematografiche.