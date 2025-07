Red Zone – 22 miglia di fuoco: la spiegazione del finale del film

Diretto da Peter Berg (regista di celebri film d’azione come Deepwater – Inferno sull’oceano e Boston – Caccia all’uomo), Red Zone – 22 miglia di fuoco è un film di spionaggio audace e ricco di suspense che racconta la storia di James Silva (Mark Wahlberg), un bambino prodigio diventato agente operativo di alto rango della CIA, e della sua squadra d’assalto denominata Overwatch, che entra in azione quando tutte le opzioni diplomatiche e militari falliscono. Il thriller d’azione è ambientato prevalentemente nel paese immaginario dell’Indocarr, con sede in Indonesia.

La trama centrale del film segue dunque la squadra di Silva mentre cerca di portare un obiettivo di alto valore dall’ambasciata degli Stati Uniti a una pista di atterraggio a 22 miglia di distanza, da dove potrà essere estratto in sicurezza. Il problema è che l’intero apparato del governo ospitante ha iniziato a dar loro la caccia, con l’intenzione di impedire all’obiettivo di lasciare il paese. Tra azione e thriller, Red Zone – 22 miglia di fuoco si configura dunque come un titolo molto appetibile per gli amanti del genere.

La trama di Red Zone – 22 miglia di fuoco

Red Zone – 22 miglia di fuoco inizia con Overwatch che fa irruzione in un rifugio sicuro dell’FSB russo da qualche parte negli Stati Uniti alla ricerca di carichi di cesio. Mentre Silva è il capo sul campo, la missione è supervisionata da James Bishop (John Malkovich). Dopo aver messo in sicurezza il luogo, Overwatch uccide tutti i membri della cellula dell’FSB. Silva stesso uccide un ragazzo di 18 anni. La storia poi si sposta 16 mesi dopo. La squadra si trova in Indocarr, dove la situazione politica è diventata piuttosto instabile. Alice Kerr (Lauren Cohan), membro della squadra di Silva, ha difficoltà a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Inoltre, la sua fonte locale, l’agente di polizia Li Noor (Iko Uwais), le ha fornito informazioni false, cosa che non era mai successa prima. Noor si presenta all’ambasciata degli Stati Uniti con un disco che, secondo lui, contiene le informazioni sul luogo in cui è conservato l’ultimo cesio. Ma il disco è criptato e Noor è disposto a rivelare il codice solo se gli viene promesso che i funzionari statunitensi lo porteranno fuori dal paese. Axel (Sam Medina), un ufficiale dell’agenzia di intelligence dello Stato di Indocarr, incontra l’ambasciatore e chiede che Noor venga consegnato loro. Mentre la discussione è in corso, altri membri dell’agenzia di spionaggio del Paese si presentano e attaccano Noor, che riesce a ucciderli o a sottometterli tutti.

La spiegazione del finale di Red Zone – 22 miglia di fuoco

Il governo degli Stati Uniti accetta l’offerta di Noor. Sanno che l’amministrazione locale farà tutto il possibile per impedire a Noor di andarsene. Di conseguenza, viene attivato Overwatch. Il loro compito principale è quello di consegnare Noor a una pista di atterraggio a 22 miglia di distanza dall’ambasciata. Ma subito dopo aver lasciato l’ambasciata, i membri della squadra militare d’élite americana si rendono conto di essere in inferiorità numerica e di avere meno armi. Uno dopo l’altro, i subordinati di Silva iniziano a morire mentre corrono contro il tempo per portare Noor alla pista prima che l’aereo inviato per prelevarlo parta.

La vendetta russa

Dal momento in cui Noor viene presentato sullo schermo, siamo intenzionalmente portati a concentrarci sulla sua abilità in battaglia. Il fatto che sia probabilmente intelligente quanto lo stesso Silva è accuratamente nascosto dietro una serie di scene ben costruite. Berg è un regista d’azione straordinario e riesce a creare sequenze d’azione artistiche e violente con estrema facilità. Utilizza ogni combattimento, con armi da fuoco o meno, esplosioni e inseguimenti in auto per portare avanti la storia. Non c’è un solo momento che sembri fuori luogo in questo dramma d’azione che tiene con il fiato sospeso.

All’inizio del film, il giovane ragazzo russo dice a Silva: “Stai commettendo un errore”, al che Silva risponde sarcasticamente: “Ne ho commessi molti in passato”. Si scopre che il ragazzo è il figlio di una donna incredibilmente potente nel governo russo, anche se il film non chiarisce mai esattamente quale carica ricopra. Lei sapeva che le persone che avevano ucciso suo figlio erano a Indocarr, e bastava la prospettiva di ottenere informazioni sul cesio perché i funzionari statunitensi riattivassero Overwatch. È molto probabile che sia lei a criptare il disco che Noor porta all’ambasciata. Poco prima di salire sull’aereo, il ragazzo dà a Silva la password e gli dice di salutare sua madre da parte sua, indicando che conosce i nomi in codice usati da Overwatch.

Mentre Noor e Alice sono sull’aereo, Silva, Bishop e Alice giungono quasi contemporaneamente alla stessa conclusione: Noor è un triplo agente che lavora per i russi. Ma a quel punto è già troppo tardi. Probabilmente è stato membro della cellula dormiente per tutta la vita, conducendo una vita normale come ufficiale delle forze speciali in Indocarr fino a quando Alice non lo ha reclutato. Invece di contenere ciò che dovrebbe, il disco contiene un cavallo di Troia che rivela la posizione della squadra di supporto di Overwatch. I russi attaccano immediatamente la base e tutti vengono uccisi tranne Bishop. Red Zone – 22 miglia di fuoco si conclude con una sconfitta totale e definitiva per la CIA. La madre in lutto ottiene la sua vendetta e sembra che Overwatch sia stata completamente decimata.

Il destino di Alice

Una delle cose che Red Zone – 22 miglia di fuoco mantiene volutamente ambigua è ciò che accade ad Alice sull’aereo. Silva sembra non voler parlare di lei. L’ultima comunicazione che sentiamo dall’aereo è quella dei piloti che gridano aiuto e segnalano che la cabina di pilotaggio è stata violata. Poiché vediamo Noor nelle scene finali, viva e vegeta e che cammina con determinazione, è ovvio che l’aereo non è precipitato. In realtà, molto probabilmente è riuscito a prenderne il controllo. Alice aveva ormai esaurito la sua funzione e lui non aveva motivo di lasciarla in vita. Ma il semplice fatto che il film non lo mostri, mentre ha mostrato tutte le altre morti nei minimi dettagli cruenti, significa che c’è dell’altro.