HomeSerie TvNews

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 4: data di uscita confermata ufficialmente

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer 4

La data di uscita della quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer è stata rivelata, rompendo una tradizione della serie. La prossima stagione, basata su The Law of Innocence di Michael Connelly, riprenderà dopo il finale della terza stagione di The Lincoln Lawyer. Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) è stato improvvisamente fermato e incastrato per l’omicidio di un cliente.

In quello che è il suo caso più difficile, Mickey e il suo team dovranno fare del loro meglio per dimostrare che lui non è affatto coinvolto nell’omicidio di Sam Scales. Nel corso delle indagini, esamineranno l’ultima truffa di Sam e avranno a che fare con l’ufficio del procuratore distrettuale, l’FBI e alcune questioni irrisolte del passato di Mickey.

Netflix ha confermato che The Lincoln Lawyer – stagione 4 sarà trasmessa per la prima volta il 5 febbraio 2026. L’anno di uscita significa che il popolare adattamento perderà ufficialmente il primato di trasmettere una nuova stagione ogni anno, dato che salterà il 2025. Le stagioni precedenti sono state trasmesse nel 2022, 2023 e 2024.

Netflix ha anche pubblicato alcune immagini della prossima stagione di dieci episodi, che anticipano il ritorno di Garcia-Rulfo nei panni di Mickey. Il cast include anche Neve Campbell, che fa parte del cast del legal drama sin dal suo inizio, ma che questa volta avrà un ruolo più importante. Guarda le foto qui sotto:

La serie legale di successo presenterà diversi nuovi personaggi insieme ai personaggi preferiti dai fan. Campbell tornerà nel ruolo di Maggie McPherson, ex moglie di Mickey, come membro del cast principale dopo essere apparsa in modo ricorrente nelle stagioni precedenti. Insieme a Campbell che riprende il ruolo di Maggie, tornano anche diversi altri attori di Lincoln Lawyer.

Becki Newton, Angus Sampson, Jazz Raycole e Krista Warner riprendono i rispettivi ruoli di Lorna, Cisco, Izzy e Hayley Haller. Anche il veterano Elliot Gould torna nei panni di David “Legal” Siegel, l’avvocato in pensione e mentore di Mickey, che sostituisce il suo protetto in quello che si preannuncia un periodo tumultuoso.

Tra i volti nuovi figurano Cobie Smulders, ex protagonista di How I Met Your Mother, che secondo quanto riferito interpreterà un personaggio vicino a Mickey, e Sasha Alexander, ex protagonista di NCIS, nei panni di un’agente dell’FBI che mette sotto pressione Mickey. Tuttavia, Yaya DaCosta ha confermato che non apparirà nel ruolo di Andrea Freeman, nonostante la sua amicizia e la potenziale storia d’amore con Mickey. Questo perché Andrea non compare nel romanzo Law of Innocence.

The Lincoln Lawyer – stagione 4 non dovrebbe generare gli stessi titoli dei giornali dell’ultima stagione di Stranger Things e dell’ultima uscita di Wednesday. Ma il legal drama, degli showrunner e produttori esecutivi Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez, è silenziosamente uno dei più grandi show di Netflix. Si è classificato come una delle serie in streaming più viste del 2024. Il prossimo capitolo, con Mickey che lotta per dimostrare la sua innocenza, contribuirà probabilmente a mantenere vivo l’interesse.

Articolo precedente
James Gunn spiega perché in Superman esiste la LuthorCorp e non la LexCorp
Articolo successivo
Fallout – Stagione 2: il cast anticipa l’arrivo di un importante cattivo dei videogiochi: “Un nemico molto popolare”
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved