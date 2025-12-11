Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 4: data di uscita confermata ufficialmente

La data di uscita della quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer è stata rivelata, rompendo una tradizione della serie. La prossima stagione, basata su The Law of Innocence di Michael Connelly, riprenderà dopo il finale della terza stagione di The Lincoln Lawyer. Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) è stato improvvisamente fermato e incastrato per l’omicidio di un cliente.

In quello che è il suo caso più difficile, Mickey e il suo team dovranno fare del loro meglio per dimostrare che lui non è affatto coinvolto nell’omicidio di Sam Scales. Nel corso delle indagini, esamineranno l’ultima truffa di Sam e avranno a che fare con l’ufficio del procuratore distrettuale, l’FBI e alcune questioni irrisolte del passato di Mickey.

Netflix ha confermato che The Lincoln Lawyer – stagione 4 sarà trasmessa per la prima volta il 5 febbraio 2026. L’anno di uscita significa che il popolare adattamento perderà ufficialmente il primato di trasmettere una nuova stagione ogni anno, dato che salterà il 2025. Le stagioni precedenti sono state trasmesse nel 2022, 2023 e 2024.

Netflix ha anche pubblicato alcune immagini della prossima stagione di dieci episodi, che anticipano il ritorno di Garcia-Rulfo nei panni di Mickey. Il cast include anche Neve Campbell, che fa parte del cast del legal drama sin dal suo inizio, ma che questa volta avrà un ruolo più importante. Guarda le foto qui sotto:

La serie legale di successo presenterà diversi nuovi personaggi insieme ai personaggi preferiti dai fan. Campbell tornerà nel ruolo di Maggie McPherson, ex moglie di Mickey, come membro del cast principale dopo essere apparsa in modo ricorrente nelle stagioni precedenti. Insieme a Campbell che riprende il ruolo di Maggie, tornano anche diversi altri attori di Lincoln Lawyer.

Becki Newton, Angus Sampson, Jazz Raycole e Krista Warner riprendono i rispettivi ruoli di Lorna, Cisco, Izzy e Hayley Haller. Anche il veterano Elliot Gould torna nei panni di David “Legal” Siegel, l’avvocato in pensione e mentore di Mickey, che sostituisce il suo protetto in quello che si preannuncia un periodo tumultuoso.

Tra i volti nuovi figurano Cobie Smulders, ex protagonista di How I Met Your Mother, che secondo quanto riferito interpreterà un personaggio vicino a Mickey, e Sasha Alexander, ex protagonista di NCIS, nei panni di un’agente dell’FBI che mette sotto pressione Mickey. Tuttavia, Yaya DaCosta ha confermato che non apparirà nel ruolo di Andrea Freeman, nonostante la sua amicizia e la potenziale storia d’amore con Mickey. Questo perché Andrea non compare nel romanzo Law of Innocence.

The Lincoln Lawyer – stagione 4 non dovrebbe generare gli stessi titoli dei giornali dell’ultima stagione di Stranger Things e dell’ultima uscita di Wednesday. Ma il legal drama, degli showrunner e produttori esecutivi Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez, è silenziosamente uno dei più grandi show di Netflix. Si è classificato come una delle serie in streaming più viste del 2024. Il prossimo capitolo, con Mickey che lotta per dimostrare la sua innocenza, contribuirà probabilmente a mantenere vivo l’interesse.