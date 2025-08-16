The Madison: lo spin-off di Yellowstone è stato rinnovata per la seconda stagione prima del del debutto

Lo spin-off di Yellowstone, The Madison, è pronto per il rinnovo della seconda stagione prima ancora che la prima venga trasmessa, dimostrando un primo segno di fiducia nella serie. L’impero Paramount di Taylor Sheridan, in continua espansione, continuerà a crescere con numerosi spin-off di Yellowstone, e The Madison sarà il primo. Michelle Pfeiffer sarà la protagonista della serie, che seguirà una famosa famiglia newyorkese che si trasferisce nel Montana.

Ora, prima ancora che The Madison venga trasmesso, la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, secondo Deadline. Durante un evento stampa della Paramount, che è nel mezzo di una grande fusione, i vertici dell’azienda non hanno avuto che elogi per Sheridan, che hanno chiaramente definito il fondamento della produzione streaming di Paramount+. La nuova stagione sarà girata, almeno in parte, nell’enorme centro di produzione di Sheridan in Texas.

Di Sheridan, dirigenti come Cindy Holland, presidente di Paramount Direct-to-Consumer, dicono: “Oggi su Paramount+ abbiamo una base davvero solida, che è l’universo di Taylor Sheridan”. Nel frattempo, il CEO di Paramount David Ellison definisce Sheridan “un genio unico con un curriculum perfetto”.

Cosa significa questo per Madison e Taylor Sheridan

Il rinnovo anticipato di The Madison conferma sicuramente che l’universo televisivo di Sheridan è l’iniziativa di streaming di maggior successo della Paramount. Anche se la serie di punta Yellowstone è ormai terminata, la saga continua in varie forme, come gli spin-off interconnessi 1883 e 1923 già andati in onda. The Madison non è l’unico progetto in cantiere, però.

Ce ne sono almeno altri quattro in fase di sviluppo, con un quinto spin-off segreto di Yellowstone apparentemente in programma. Per quanto riguarda The Madison, non sorprende che la Paramount abbia fiducia nella serie. Essa rappresenta una nuova opportunità per il franchise, mettendo in evidenza il concetto di “pesce fuor d’acqua” quando i cittadini di città si trasferiscono in uno stato rurale. È inoltre interpretata da un cast stellare, con Patrick J. Adams, Matthew Fox, Amiah Miller e altri che affiancheranno la Pfeiffer.