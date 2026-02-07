La star di The Pitt rivela come un momento della seconda stagione cambierà tutto

Nella seconda stagione di The Pitt, il percorso di Samira Mohan prende una direzione completamente inattesa. Il personaggio interpretato da Supriya Ganesh, specializzanda senior dell’ospedale, aveva pianificato ogni dettaglio del proprio futuro professionale e personale, ma un singolo evento è destinato a mettere in crisi tutte le sue certezze.

Nel primo episodio della nuova stagione, Samira racconta alla dottoressa Cassie McKay, interpretata da Fiona Dourif, di aver accettato un incarico in un ospedale del New Jersey per restare vicina alla madre dopo la fine della specializzazione. Un progetto che sembrava solido e definitivo, ma che inizia rapidamente a sgretolarsi.

Il piano di Samira va in frantumi

Nel corso della stagione 2, Samira scopre infatti che sua madre sta per sposarsi con un uomo conosciuto da meno di un anno, ha deciso di vendere la casa e si prepara a partire per un lungo viaggio in crociera intorno al mondo. Una rivelazione che cambia radicalmente l’equilibrio emotivo della giovane dottoressa e mette in discussione il senso stesso delle scelte fatte finora.

In un’intervista rilasciata a TVLine, Supriya Ganesh ha spiegato come Samira abbia sempre vissuto seguendo un “piano maestro”, convinta che il ritorno in New Jersey fosse il tassello finale di un percorso già scritto. Quando questo progetto crolla, il personaggio si ritrova improvvisamente senza una direzione chiara.

Una crisi di identità profonda

Secondo l’attrice, Samira arriva a percepire una vera e propria perdita di senso e di scopo. Gran parte della sua identità si è costruita attorno al ruolo di figlia responsabile, soprattutto dopo la morte del padre. Ora che la madre sembra non aver più bisogno di lei, Samira è costretta a fare i conti con il vuoto lasciato da una vita interamente dedicata al lavoro e alla famiglia.

È una crisi particolarmente destabilizzante per un personaggio da sempre metodico e controllato, che non aveva mai previsto un piano alternativo. La mancanza di radici, di relazioni sentimentali e di amicizie al di fuori dell’ospedale diventa improvvisamente evidente.

Un percorso di crescita ancora tutto da scrivere

Ganesh sottolinea come, nel prosieguo della stagione, Samira sia costretta a riconoscere quanto la sua dedizione assoluta alla carriera abbia sacrificato ogni altro aspetto della sua vita. Tuttavia, l’attrice si dice fiduciosa che questa fase di smarrimento possa trasformarsi in un’opportunità di crescita, portando il personaggio a ridefinire sé stessa al di là del camice.

I nuovi episodi di The Pitt vengono distribuiti **ogni giovedì su HBO Max****, consolidando la serie come uno dei medical drama più attenti alla dimensione psicologica dei suoi protagonisti.