Marshals: il primo sequel di Yellowstone guarda già alla stagione 2 prima del debutto

Il nuovo capitolo dell’universo di Yellowstone non è ancora iniziato, ma ha già ottenuto un segnale forte di fiducia da parte del network. Taylor Sheridan, creatore della saga, vede infatti il suo primo sequel diretto, Marshals, avviarsi verso una possibile seconda stagione ancora prima della premiere ufficiale.

Secondo quanto riportato da Deadline, CBS ha già deciso di aprire una writers’ room per la stagione 2, attesa nelle prossime settimane. Una mossa che indica chiaramente l’intenzione del network di proseguire la serie oltre l’ordine iniziale di 13 episodi, pur senza una conferma formale di rinnovo.

Un nuovo capitolo dopo la fine di Yellowstone

Ambientata dopo gli eventi conclusivi di Yellowstone, Marshals segue Kayce Dutton, interpretato da Luke Grimes, che entra a far parte di un’unità degli U.S. Marshals impegnata in missioni ad alto rischio nello stato del Montana. La prima stagione debutterà **domenica 1° marzo su CBS****.

Pur condividendo lo stesso canone narrativo della serie madre, Marshals si distinguerà per tono e struttura, esplorando storie in larga parte originali. Alcuni legami con Yellowstone resteranno centrali, ma la serie è pensata per camminare con le proprie gambe, ampliando l’universo narrativo creato da Sheridan.

Volti noti e nuovi equilibri narrativi

Oltre a Kayce Dutton, torneranno diversi personaggi amati dal pubblico: Gil Birmingham nei panni di Thomas Rainwater, Mo Brings Plenty come Mo e Brecken Merrill nel ruolo di Tate Dutton. La loro presenza contribuirà a mantenere un forte legame emotivo con la serie originale, pur all’interno di una nuova cornice narrativa.

Marshals non è però l’unico progetto in espansione: è attualmente in lavorazione anche The Dutton Ranch, sequel incentrato su Beth e Rip, destinato a Paramount+.

Il futuro del franchise Yellowstone

La decisione di pianificare già una seconda stagione non sorprende, considerando il peso industriale del franchise Yellowstone, uno dei più forti e redditizi degli ultimi anni per Paramount. Sebbene l’apertura della writers’ room non equivalga a un rinnovo ufficiale, rappresenta un chiaro segnale di fiducia nel progetto e nella sua capacità di durare nel tempo.

Resta ancora da capire se Marshals diventerà una serie annuale con stagioni complete o se manterrà un formato più compatto, simile ai 13 episodi della prima stagione. Molto dipenderà dalla risposta del pubblico, dalla disponibilità del cast e dalla strategia a lungo termine di CBS.

Con Marshals già proiettata verso il futuro, appare sempre più evidente che la fine di Yellowstone non segna la conclusione dell’universo narrativo di Taylor Sheridan, ma l’inizio di una nuova fase destinata a espandersi su più fronti.