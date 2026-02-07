HomeSerie TvApprofondimenti

The Night Manager 3: tutto quello che sappiamo finora sul ritorno dello spy drama

Di Redazione

-

Seguici su Google News
The Night Manager - stagione 3
Des Willie/Prime

Lo spy drama The Night Manager è tornato a gennaio 2026 con una seconda stagione dopo quasi dieci anni di assenza, riportando al centro della scena Jonathan Pine, l’affascinante agente interpretato da Tom Hiddleston. Ma la vera domanda, ora, è una sola: cosa sappiamo della stagione 3?

La prima stagione adattava l’omonimo romanzo del 1993 di John le Carré, mentre la seconda ha raccontato una storia completamente originale, pensata però fin dall’inizio come parte di un arco narrativo più ampio. Un’idea confermata anche dalla regista Georgi Banks-Davies, che ha definito la stagione 2 come “il secondo libro di una trilogia”.

Ci sarà davvero una stagione 3 di The Night Manager?

Diego Calva in The Night Manager
Des Willie/Prime

Anche se Prime Video non ha ancora annunciato ufficialmente la terza stagione, le dichiarazioni di Tom Hiddleston lasciano pochissimi dubbi. L’attore, che è anche produttore esecutivo della serie, ha confermato a gennaio 2026 che il progetto è già in sviluppo.

“Ci stiamo lavorando. Non siamo in pre-produzione ufficiale, ma è in sviluppo ufficiale. Stiamo raffinando la storia e la sua architettura”, ha spiegato Hiddleston.

Poche settimane dopo, durante un’intervista televisiva, l’attore è stato ancora più esplicito, confermando che la stagione 3 è in arrivo.

Di cosa parlerà The Night Manager 3

Tom Hiddleston recita nella seconda stagione di The Night Manager

I dettagli sulla trama restano top secret, ma Hiddleston ha chiarito che stagione 2 e stagione 3 sono state concepite come un’unica storia divisa in due parti. Un racconto in continuità, non un nuovo inizio.

Anche la regista Banks-Davies ha confermato che lo sceneggiatore David Farr è già al lavoro sulla nuova stagione, spiegando che l’intera serie può essere vista sia come opere autonome sia come una vera trilogia narrativa.

Il finale aperto della stagione 2, con il conflitto tra Pine e Roper tutt’altro che risolto, suggerisce che la terza stagione approfondirà:

  • le conseguenze delle scelte di Pine

  • l’espansione del potere di Roper

  • il ruolo ambiguo delle istituzioni che proteggono il traffico d’armi

E soprattutto una domanda centrale: Pine può davvero liberarsi del sistema che combatte, o ne è ormai parte integrante?

Chi tornerà nel cast della stagione 3

Olivia Colman in The Night Manager
Des Willie/Prime

Al momento non esiste un cast ufficiale, ma la presenza di Tom Hiddleston è data praticamente per certa. Nella seconda stagione sono tornati anche volti storici come Olivia Colman, Noah Jupe, Douglas Hodge e Alistair Petrie, tutti potenziali candidati a riprendere i loro ruoli.

Molto dipenderà dalla direzione narrativa scelta per la conclusione della trilogia, ma è evidente che il cuore dello scontro resterà Pine vs Roper.

Quando uscirà The Night Manager – Stagione 3

Non è stata ancora annunciata una data di uscita, ma una cosa è certa: non serviranno altri dieci anni. Hiddleston ha rassicurato i fan spiegando che la seconda stagione è stata pensata come l’inizio di una storia in 12 episodi, con la terza già prevista.

“C’è qualcosa di molto soddisfacente, dal punto di vista narrativo, nelle trilogie”, ha spiegato l’attore. “Sarà molto prima di dieci anni. È già in calendario. La faremo.”

Dove vedere The Night Manager

Le stagioni 1 e 2 di The Night Manager sono attualmente disponibili in streaming su Prime Video.

Articolo precedente
The Night Manager – Stagione 2: spiegazione del finale e cosa significa per la stagione 3
Articolo successivo
Ella Purnell: 10 cose da sapere sull’attrice
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved