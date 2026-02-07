Clayface: il film DC slitta a ottobre 2026 e punta sull’horror

Warner Bros. ha annunciato ufficialmente il cambio di data di uscita di Clayface, uno dei progetti più oscuri e attesi del nuovo DCU. Il film diretto da James Watkins non arriverà più nelle sale l’11 settembre 2026, ma verrà distribuito a partire dal 23 ottobre 2026, in piena stagione di Halloween.

Una scelta che appare tutt’altro che casuale: secondo quanto trapelato, Clayface avrà un’impostazione fortemente dark e horror, segnando una netta discontinuità rispetto a molti titoli DC precedenti. Un cambio di tono che si sposa perfettamente con il background del regista, già autore di film come The Woman in Black e Speak No Evil, oltre a episodi di Black Mirror.

Un cast solido e nomi chiave dietro le quinte

Il film vedrà Tom Rhys Harries nei panni di Clayface/Matt Hagen, affiancato da Naomi Ackie (Dr. Caitlin Bates), Max Minghella, David Dencik ed Eddie Marsan, con alcuni ruoli ancora avvolti dal mistero.

La sceneggiatura è firmata da Mike Flanagan insieme a Hossein Amini, mentre tra i produttori esecutivi figurano nomi di peso del nuovo corso DC come James Gunn, Peter Safran e Matt Reeves.

Trama ancora segreta, ma l’identità è chiara

I dettagli sulla storia restano in gran parte riservati. La descrizione ufficiale parla però di un misterioso villain mutaforma, composto da una sostanza argillosa, che si aggira tra le ombre di Gotham City, lasciando intuire un’atmosfera cupa e inquietante.

Il film si concentrerà sulla versione Silver Age del personaggio, Matt Hagen, una delle incarnazioni più amate dal grande pubblico, anche grazie alla sua memorabile presenza in Batman: The Animated Series. Nei fumetti DC, Clayface ha però avuto molte identità nel corso degli anni, da Basil Karlo a Preston Payne, fino a Cassius Payne, rendendo il personaggio uno dei più stratificati dell’universo di Batman.

Un’uscita strategica per il DCU

Con l’arrivo nelle sale fissato per 23 ottobre 2026, Clayface sembra destinato a occupare uno spazio preciso nel nuovo DCU: quello del cinecomic horror, capace di parlare a un pubblico diverso e di ampliare i confini del genere supereroistico. Se le promesse verranno mantenute, il film potrebbe rappresentare una delle scommesse più interessanti di Warner Bros. per il futuro dell’universo DC.