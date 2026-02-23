Tom Hanks interpreterà per la prima volta un presidente degli Stati Uniti

Tom Hanks interpreterà per la prima volta nella sua carriera un presidente degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Deadline, l’attore vestirà i panni di Abraham Lincoln nell’adattamento cinematografico del romanzo Lincoln in the Bardo, scritto da George Saunders e pubblicato nel 2017. Il libro, vincitore del Booker Prize nello stesso anno, racconta il dolore di Lincoln per la morte del figlio Willie, scomparso a soli undici anni.

Il film sarà diretto da Duke Johnson, noto per il film d’animazione candidato all’Oscar Anomalisa (2015). L’adattamento unirà live-action e stop-motion animation: Hanks interpreterà una versione in carne e ossa di Lincoln, mentre gli elementi animati serviranno a dare forma alla dimensione metafisica del “bardo”, uno spazio di transizione tra vita e rinascita, centrale nel romanzo di Saunders.

Un ruolo inedito nella carriera di Tom Hanks

Nel corso della sua carriera, Hanks ha spesso interpretato figure realmente esistite, da Richard Phillips in Captain Phillips a Fred Rogers in Un amico straordinario. Tuttavia, non aveva mai interpretato un presidente degli Stati Uniti. Con Lincoln in the Bardo, l’attore aggiunge dunque un nuovo tassello prestigioso alla sua filmografia, affrontando una figura storica già portata sullo schermo in opere celebri come Lincoln (2012) di Steven Spielberg, dove il presidente fu interpretato da Daniel Day-Lewis.

Il film esplorerà il lutto di Lincoln nel corso di una sola notte, mantenendo l’impianto sperimentale del romanzo originale. L’uso combinato di live-action e stop-motion punta a restituire la complessità emotiva e spirituale della storia, trasformando il dolore privato del presidente in un viaggio intimo e visionario.

Hanks sarà anche produttore del progetto attraverso la sua casa di produzione Playtone. Tra i produttori figurano Duke Johnson, Gary Goetzman, Paul Young e Devon Young Rabinowitz, mentre George Saunders, Steven Shareshian e Aaron Mitchell ricopriranno il ruolo di executive producer. Il film, realizzato da Starburns Industries, sarà girato a Londra.

Con questa interpretazione, Lincoln in the Bardo si preannuncia come un nuovo capitolo importante nella rappresentazione cinematografica di Abraham Lincoln e come un momento significativo nella carriera di Tom Hanks, chiamato a confrontarsi con una delle figure più iconiche della storia americana.