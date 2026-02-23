A Knight Of The Seven Kingdoms conferma finalmente una teoria di Game Of Thrones

Sebbene Dunk possa incarnare tutte le qualità che rendono grande un cavaliere, l’episodio 6 di A Knight of the Seven Kingdoms sembra confermare che questo non è il suo vero status. La stagione 1 di A Knight Of The Seven Kingdoms si è conclusa, e lo spin-off di Game of Thrones è finalmente emerso dall’ombra del suo predecessore.

Mentre il precedente spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon, puntava apertamente sul confronto con il classico fantasy di HBO, A Knight of the Seven Kingdoms ha adottato un tono più leggero e giocoso rispetto a entrambe le serie. Tra gli spin-off di Game of Thrones in programma, è lo show più divertente e spensierato che il franchise abbia mai avuto.

Detto questo, resta comunque pienamente parte dell’universo di Game of Thrones, come dimostra la terrificante morte di Baylor nell’episodio 5. La serie non rifugge i momenti oscuri ma, paradossalmente, questo rende ancora più evidenti e nette le differenze rispetto alla serie originale. In Game of Thrones, colpi di scena cupi e deprimenti erano la norma.

L’episodio 6 di A Knight Of The Seven Kingdoms conferma che Dunk non è mai stato ufficialmente nominato cavaliere

Pur includendo momenti di brutale violenza, A Knight of the Seven Kingdoms mantiene nel complesso un tono più ottimista e positivo rispetto alla storia di Game of Thrones. Basta ascoltare il tema musicale di Game of Thrones nell’episodio 4 di A Knight of the Seven Kingdoms per rendersene conto.

Dunk non è un eroe cavalleresco tradizionale, ma è gentile, leale e fondamentalmente una brava persona — una rarità nel mondo moralmente torbido di Westeros. Poiché nessun personaggio dell’universo di Game of Thrones è perfetto, Dunk è probabilmente il miglior modello possibile nel contesto della serie.

Per questo, gli spettatori potrebbero ragionevolmente presumere che non stia mentendo sul suo status di cavaliere. Ciò è ancora più plausibile considerando che Dunk non è il personaggio più scaltro o perspicace, quindi sembra improbabile che possa sostenere a lungo una menzogna così grande. Tuttavia, nell’episodio 6, “The Morrow”, emerge la verità.

Nell’ultimo dei numerosi flashback di A Knight of the Seven Kingdoms, vediamo Dunk parlare con Arlan morente e chiedergli perché non sia mai stato nominato cavaliere. Questo conferma una teoria di lunga data tra i lettori dei romanzi originali: Dunk non è davvero un cavaliere e vive una menzogna fin dalla morte di Arlan.

Perché Arlan non ha nominato Dunk cavaliere?

A posteriori, ci sono molte prove a sostegno di questa rivelazione. Dunk ha numerosi flashback in soggettiva nella stagione 1 di A Knight of the Seven Kingdoms — cosa che non accadeva in Game of Thrones — ma nessuno mostra Arlan che lo nomina cavaliere o che discute seriamente della questione.

Considerando quanto un momento del genere sarebbe stato cruciale nel suo arco narrativo prima dell’inizio della serie, ci si sarebbe aspettati di vederlo sullo schermo. Inoltre, in vari punti della stagione 1, Dunk appare insicuro nello svolgere i doveri di un cavaliere, nonostante l’impressionante abilità con la spada e l’esperienza in battaglia.

Non è chiaro perché Arlan si sia rifiutato di nominarlo cavaliere, ma ci sono due spiegazioni convincenti. La prima è che Arlan avesse bisogno di uno scudiero e, sapendo di essere vicino alla morte, non volesse restare solo. Temendo che Dunk lo avrebbe lasciato una volta diventato cavaliere, rimandò per motivi egoistici.

La teoria opposta è che l’Arlan di A Knight of the Seven Kingdoms ritenesse che Dunk non fosse ancora pronto e avesse rimandato la nomina per il suo bene. In effetti, per tutta la stagione 1 ci sono momenti in cui Dunk appare tragicamente ingenuo e, nonostante la corporatura imponente e le capacità di combattimento, sorprendentemente impacciato.

Il segreto sulla cavalleria di Dunk spiega un momento chiave del Processo dei Sette

È quindi plausibile che Arlan abbia rimandato la nomina per uno di questi motivi, o per una combinazione di entrambi. Il mondo di Game of Thrones è psicologicamente complesso e nessun personaggio è del tutto buono o cattivo: Arlan potrebbe essere stato mosso in parte dall’interesse personale e in parte da una sincera preoccupazione per Dunk.

Qualunque sia la ragione, il fatto che Arlan non abbia nominato Dunk cavaliere spiega una grande sorpresa dell’episodio 4, “Sette”: Dunk non nomina cavaliere Raymun, anche se qualsiasi cavaliere può farlo, e vede Arlan sugli spalti durante il Processo dei Sette. Questo allude al vero passato di Dunk e al senso di colpa irrisolto che porta con sé a causa di questo grande inganno.

A Knight Of The Seven Kingdoms ha già dimostrato perché Dunk dovrebbe comunque essere considerato un cavaliere

Nulla è mai come sembra nel mondo fantasy di George R. R. Martin, quindi non sorprende che il cavaliere più onorevole dell’universo del franchise non sia, tecnicamente, un cavaliere. Per tutta la stagione 1, il periodo di Dunk ad Ashford e il suo rapporto con Egg dimostrano che i suoi valori e la sua morale sono pienamente allineati al codice cavalleresco.

Anche se non è mai stato ufficialmente investito del titolo, Dunk è un cavaliere sotto ogni aspetto che conta — e probabilmente il più onorevole dell’universo della serie. Per questo, sebbene la mancanza di un titolo possa sembrare una mera formalità, consente anche al finale della stagione 1 di A Knight of the Seven Kingdoms di ribadire che la storia dello show condivide la stessa ambiguità morale di Game of Thrones.