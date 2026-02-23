A Knight of the Seven Kingdoms 2: Tanzyn Crawford anticipa il destino di Tanselle dopo il finale

Il finale intenso di A Knight of the Seven Kingdoms ha lasciato aperti numerosi interrogativi, preparando il terreno per una seconda stagione che promette sviluppi importanti. Tra i personaggi al centro delle speculazioni c’è Tanselle, interpretata da Tanzyn Crawford, la cui sorte resta avvolta nel mistero.

Nel corso della prima stagione, Tanselle aveva instaurato un legame profondo con il protagonista Ser Duncan the Tall, interpretato da Peter Claffey. La loro connessione, però, è stata bruscamente interrotta quando il principe Aerion Targaryen (Finn Bennett) ha reagito con violenza a uno spettacolo di marionette in cui veniva “ucciso” un drago, spezzando il dito della giovane artista. L’intervento di Dunk in sua difesa ha innescato il primo processo per sette combattenti dopo un secolo, con conseguenze drammatiche per l’intero regno.

Durante lo scontro, il principe Maekar Targaryen (Sam Spruell) ha accidentalmente ucciso suo fratello Baelor Targaryen (Bertie Carvel), erede al Trono di Spade, scatenando una catena di eventi destinata a cambiare gli equilibri politici di Westeros. Nel finale, Dunk e Egg (Dexter Sol Ansell) si mettono in viaggio per ritrovare Tanselle, lasciando intendere che il suo arco narrativo non sia affatto concluso.

Tra fedeltà ai romanzi e possibili deviazioni narrative

Nei romanzi di George R.R. Martin dedicati a Dunk ed Egg, il duo non si riunisce mai realmente con Tanselle. Questo dettaglio ha alimentato le preoccupazioni dei lettori, soprattutto considerando quanto la serie sia stata finora lodata per la sua fedeltà al materiale originale. Tuttavia, la storia della televisione insegna che anche gli adattamenti più rigorosi possono prendersi libertà creative se funzionali alla costruzione di un universo narrativo più ampio.

Intervistata da TV Insider, Crawford ha mantenuto il massimo riserbo ma ha lasciato trapelare un filo di speranza: «Mi piacerebbe continuare la sua storia e approfondire il legame tra Dunk e Tanselle. Sono entusiasta per il futuro del personaggio. Questo è tutto ciò che posso dire». Una dichiarazione volutamente criptica che non conferma né smentisce il ritorno, ma che suggerisce sviluppi ancora in cantiere.

La prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è attualmente disponibile in streaming su HBO Max, mentre la seconda è attesa nel 2027, anche se non è stata ancora comunicata una data ufficiale. Nel frattempo, i fan continuano a interrogarsi sul destino di Tanselle e sul possibile futuro del suo rapporto con Dunk, in un universo narrativo che sembra ancora avere molte storie da raccontare.