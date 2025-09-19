James Wan svela la nuova serie Netflix nel trailer agghiacciante di True Haunting

Uno dei più grandi registi horror di tutti i tempi sta per realizzare una nuova serie Netflix, i cui dettagli sono stati rivelati in un trailer agghiacciante. Netflix vanta alcune delle serie TV horror più acclamate dalla critica del XXI secolo, dal mondo agghiacciante di Midnight Mass di Mike Flanagan all’incubo più orientato all’azione di Stranger Things.

Ora Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di True Haunting, una serie TV del regista James Wan su eventi soprannaturali realmente accaduti. Il trailer svela una serie di storie drammatizzate basate su testimonianze oculari, tutte molto simili ai film prodotti da Wan. Guarda il trailer completo della nuova serie Netflix qui sotto:

Cosa significa il coinvolgimento di James Wan per True Haunting

Wan è noto soprattutto per il suo lavoro su diverse famose saghe horror, avendo conquistato la fama creando la serie Saw nel 2004. Ha poi diretto i primi due capitoli delle saghe The Conjuring e Insidious, che da allora sono diventate dei veri e propri punti di riferimento nel genere horror. È anche il fondatore della società di produzione Atomic Monster.

Oltre a creare franchise di successo, ha anche diretto una serie di film horror indipendenti, da Dead Silence del 2007 a Malignant del 2021. Il numero di film acclamati dalla critica e di successo commerciale a cui ha partecipato rende la sua esperienza nell’horror un’aggiunta perfetta alle storie reali di True Haunting. Il trailer terrificante è anche un’anticipazione di quanto saranno spaventosi i film.

Ogni storia della serie Netflix è tratta da un caso reale, con testimonianze che esaltano le immagini terrificanti mostrate. La serie promette anche molti colpi di scena nelle storie raccontate, alcune delle quali sembrano tratte direttamente dai film horror a cui Wan ha lavorato. È una rappresentazione appropriata che esalta i successi del regista horror nel genere.