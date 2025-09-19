Le 6 migliori nuove serie thriller di cui nessuno parla

Irish Blood ha ricevuto il plauso della critica per la sua prima stagione, con un punteggio dell’80% su Rotten Tomatoes. La parte migliore è che può essere vista in una breve maratona, ora che tutti e sei gli episodi sono disponibili in streaming. Il finale della stagione 1 è andato in onda proprio la scorsa settimana, l’11 settembre, offrendo al pubblico la conclusione di questo mistero ricco di suspense.

La trama ruota attorno all’avvocatessa di Los Angeles che riceve un pacco dal padre da cui si è allontanata, spingendola a recarsi in Irlanda nella speranza di scoprire perché l’ha abbandonata da bambina. La serie è andata in onda su Acorn TV, ma può essere vista su AMC+, il network che ha portato al pubblico titoli come Breaking Bad e The Walking Dead .

Molti appassionati di cinema e televisione conosceranno Alicia Silverstone per Clueless , il film del 1995 in cui ha offerto una delle migliori interpretazioni comiche di tutti i tempi. Ciò rende ancora più sorprendente vedere quanto sia fantastica in Irish Blood , una nuovissima serie poliziesca in cui Silverstone interpreta un avvocato coinvolto in una strana cospirazione.

5 Code Of Silence

Chi ama le serie poliziesche britanniche come Luther e The Fall è fortunato, perché ce ne sono molte che hanno raggiunto a malapena il pubblico americano. Code of Silence è una di queste, con la sua uscita sul servizio di streaming britannico ITVX. Gli spettatori negli Stati Uniti possono guardare la serie su BritBox, e vale davvero la pena provarla.

Questa serie poliziesca ha un concetto avvincente e unico, poiché, invece di seguire un detective, segue un civile sordo che usa le sue capacità di lettura labiale per aiutare le forze dell’ordine. Il personaggio principale utilizza questa abilità per raccogliere informazioni e svelare una complessa cospirazione criminale, ricca di colpi di scena, intrighi tra i personaggi e suspense sempre avvincente.

Per chi non è interessato alle star di Hollywood che completano il cast e cerca solo un crime ben scritto e un mistero avvincente in cui immergersi, Code of Silence è l’opzione perfetta. Non si tratta solo di una delle serie crime più sottovalutate, ma di una delle serie più sottovalutate dell’anno in assoluto.

Tutti e sei gli episodi della prima stagione di Code of Silence sono già disponibili in streaming per il pubblico e la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Si tratta di una serie veloce da guardare per il pubblico e che potrebbe potenzialmente durare per anni. La serie ha ricevuto il plauso della critica e c’è sicuramente molto altro da esplorare con i suoi personaggi.