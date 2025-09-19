Le 6 migliori nuove serie thriller di cui nessuno parla

Al momento ci sono alcune serie TV poliziesche eccezionali, ma altre sono passate inosservate e meritano maggiore attenzione. Il genere poliziesco è uno dei più profondi in televisione, con alcune delle migliori serie TV di tutti i tempi, come I Soprano e Breaking Bad, che rappresentano il genere. Oltre a queste, ci sono decine di altri titoli eccellenti.
Tra le serie poliziesche attualmente in corso figurano il franchise Bosch, i titoli di Taylor Sheridan come Tulsa King e Mayor of Kingstown, e la serie HBO Task. Si tratta di serie popolari con un vasto pubblico, che la maggior parte degli appassionati del genere conoscerà già e avrà già visto.
In un’era caratterizzata da numerosi servizi di streaming e canali televisivi, vengono trasmesse molte serie poliziesche che non ricevono lo stesso grado di attenzione. Ciò può avvenire attraverso l’audience, l’attenzione della stampa o la popolarità sui social media, a seconda del progetto e della piattaforma.
6Irish Blood
Molti appassionati di cinema e televisione conosceranno Alicia Silverstone per Clueless, il film del 1995 in cui ha offerto una delle migliori interpretazioni comiche di tutti i tempi. Ciò rende ancora più sorprendente vedere quanto sia fantastica in Irish Blood, una nuovissima serie poliziesca in cui Silverstone interpreta un avvocato coinvolto in una strana cospirazione.
La trama ruota attorno all’avvocatessa di Los Angeles che riceve un pacco dal padre da cui si è allontanata, spingendola a recarsi in Irlanda nella speranza di scoprire perché l’ha abbandonata da bambina. La serie è andata in onda su Acorn TV, ma può essere vista su AMC+, il network che ha portato al pubblico titoli come Breaking Bad e The Walking Dead.
Irish Blood ha ricevuto il plauso della critica per la sua prima stagione, con un punteggio dell’80% su Rotten Tomatoes. La parte migliore è che può essere vista in una breve maratona, ora che tutti e sei gli episodi sono disponibili in streaming. Il finale della stagione 1 è andato in onda proprio la scorsa settimana, l’11 settembre, offrendo al pubblico la conclusione di questo mistero ricco di suspense.
5Code Of Silence
Chi ama le serie poliziesche britanniche come Luther e The Fall è fortunato, perché ce ne sono molte che hanno raggiunto a malapena il pubblico americano. Code of Silence è una di queste, con la sua uscita sul servizio di streaming britannico ITVX. Gli spettatori negli Stati Uniti possono guardare la serie su BritBox, e vale davvero la pena provarla.
Questa serie poliziesca ha un concetto avvincente e unico, poiché, invece di seguire un detective, segue un civile sordo che usa le sue capacità di lettura labiale per aiutare le forze dell’ordine. Il personaggio principale utilizza questa abilità per raccogliere informazioni e svelare una complessa cospirazione criminale, ricca di colpi di scena, intrighi tra i personaggi e suspense sempre avvincente.
Per chi non è interessato alle star di Hollywood che completano il cast e cerca solo un crime ben scritto e un mistero avvincente in cui immergersi, Code of Silence è l’opzione perfetta. Non si tratta solo di una delle serie crime più sottovalutate, ma di una delle serie più sottovalutate dell’anno in assoluto.
Tutti e sei gli episodi della prima stagione di Code of Silence sono già disponibili in streaming per il pubblico e la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Si tratta di una serie veloce da guardare per il pubblico e che potrebbe potenzialmente durare per anni. La serie ha ricevuto il plauso della critica e c’è sicuramente molto altro da esplorare con i suoi personaggi.
4The Assassin
The Assassin è una delle serie più accessibili, poiché è disponibile su una delle piattaforme più grandi che ci siano: Prime Video. La serie è stata pubblicata nella sua interezza nel luglio 2025, ma è passata relativamente inosservata nonostante le recensioni positive della critica e il cast di attori televisivi famosi, tra cui Freddie Highmore (The Good Doctor).
Questo è un altro titolo su una famiglia separata in Europa, con l’ambientazione greca che fornisce una location scenografica per il mistero. Il personaggio principale, interpretato da Keeley Hawes, è un’assassina le cui azioni di decenni prima iniziano a perseguitarla, interrompendo il rapporto che sta sviluppando con suo figlio.
Per gli appassionati di crimini, The Assassin è una delle opzioni più ricche di azione disponibili. Naturalmente, il titolo della serie suggerisce un certo grado di violenza, e The Assassin si presta più a un film di James Bond che alla maggior parte delle altre serie, anche se c’è anche un sacco di mistero e intrigo da esplorare.
3Hostage
Hostage è un’altra serie thriller britannica che si presta all’aspetto politico, ma è comunque degna di nota per chiunque ami la televisione ricca di suspense e ad alto rischio. La serie è stata rilasciata su Netflix solo poche settimane fa ed è uno dei titoli più degni di essere visti dell’anno.
Con soli cinque episodi, Hostage è all’altezza del vero significato di “miniserie”. Suranne Jones (Coronation Street) e Julie Delpy (trilogia Before) guidano il cast dello show, offrendo alcune delle interpretazioni più intense della loro carriera, che hanno portato lo show a ricevere ampi consensi su siti come Rotten Tomatoes e IMDb.
La trama segue una prima ministra britannica immaginaria dopo che suo marito è stato rapito e il presidente francese in visita è stato ricattato, costringendoli in una situazione di tensione. Il numero ridotto di episodi della serie significa che questo titolo dal ritmo serrato può essere visto in un fine settimana e garantisce di tenere il pubblico incollato allo schermo per tutto il tempo.
2Dept. Q
Dept. Q ha probabilmente avuto il pubblico più vasto tra tutte queste serie, ma il crime drama britannico è riuscito comunque a sfuggire a qualsiasi riconoscimento o buzz sui social media negli Stati Uniti. Si tratta di uno dei thriller polizieschi più intensi dell’anno, simile a Broadchurch o Omicidio of Easttown, con interpretazioni e sceneggiature di altissimo livello.
Il cast di Dept. Q include attori famosi come Matthew Goode (The Crown), Chloe Pirrie (The Queen’s Gambit) e Kelly Macdonald (No Country for Old Men), tutti al massimo della forma. La serie ha ottenuto un punteggio dell’88% su Rotten Tomatoes e un punteggio ancora più impressionante del 90% da parte del pubblico, a conferma del suo successo quasi unanime.
Ambientata a Edimburgo, la serie segue un brillante detective con un passato oscuro che viene chiamato a indagare su un caso che lo assorbe completamente. Si tratta di una serie che esamina la complessità di un detective che indaga su una situazione devastante, osservando come l’oscurità del suo lavoro divori la sua vita, proprio come in True Detective.
1Dope Thief
Per gli appassionati di capolavori polizieschi come The Wire, Dope Thief di Apple TV+ è uno dei migliori programmi sostitutivi in circolazione. Questo è senza dubbio il titolo più acclamato dalla critica nella lista, che ha persino ricevuto una nomination ai Primetime Emmy Award per la recitazione della star Brian Tyree Henry. Come molti programmi Apple, Dope Thief è fantastico, ma non ha avuto molti spettatori.
La serie ha ottenuto un punteggio eccezionale dell’87% su Rotten Tomatoes e dell’84% da parte del pubblico. Tutti gli otto episodi della prima stagione sono disponibili in streaming e, sebbene non ci sia stata alcuna conferma riguardo a una seconda stagione, è certamente possibile che venga realizzata. La serie segue due amici che fingono di essere agenti della DEA per rapinare spacciatori di droga, ma finiscono per trovarsi nei guai con la vera DEA.
Questa serie vanta attori di altissimo livello provenienti da show come Atlanta e Narcos, una sceneggiatura eccezionale e uno dei valori di produzione più elevati tra tutti i crime show in TV. Il fatto che Dope Thief sia passato inosservato è assurdo, dato che si tratta davvero di uno dei migliori show dell’anno.
Ci sono state molte serie TV del 2025 che mi hanno entusiasmato incredibilmente, ma che alla fine mi hanno deluso. Dope Thief è una di quelle rare gemme che sembrano spuntare dal nulla e che sono dei capolavori assoluti. Si tratta di una serie TV poliziesca di altissimo livello, che vale sicuramente la pena provare per tutti gli appassionati del genere.