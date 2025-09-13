Insidious 6: un grande ritorno e un nuovo ingresso nel cast!

Insidious 6 riporterà in vita un personaggio e annuncia una nuova aggiunta al cast della saga horror. Dopo cinque film in 13 anni, Insidious – La porta rossa del 2023 avrebbe dovuto concludere la saga, ma il grande successo al botteghino ha fatto sì che si decidesse di preparare un altro capitolo. Ora, secondo Deadline, Lin Shaye, volto noto della serie, riprenderà il ruolo di Elise Rainier in Insidious 6, dato che il suo personaggio è stato una figura centrale nella serie, nonostante sia morta nel primo film.

È stata anche annunciata una nuova aggiunta alla serie, con Amelia Eve che si unirà al cast. I dettagli della trama di Insidious 6 sono attualmente segreti, ma sappiamo che il film horror della Blumhouse inizierà la produzione la prossima settimana, con l’obiettivo di uscire nelle sale il 21 agosto 2026. Jacob Chase dirigerà il film da una sceneggiatura scritta insieme a David Leslie Johnson. È possibile che, con la produzione in corso, verranno svelati maggiori dettagli sul posto nella saga di questo nuovo capitolo.

Cosa significa questo per Insidious 6

Come detto, non sappiamo quale direzione prenderà la trama di Insidious 6 con un nuovo regista e nuovi sceneggiatori dietro la macchina da presa, ma Shaye rappresenta un elemento chiave di continuità. Al momento non è chiaro se sarà affiancata dall’altra star di lunga data di Insidious, Patrick Wilson, che è stato uno dei più grandi protagonisti dell’horror, come dimostra il recente successo al botteghino di The Conjuring – Il rito finale.

Come minimo, Eve è un’aggiunta intrigante al cast, con una grande esperienza nel genere horror. In particolare, è stata una delle protagoniste della serie originale Netflix The Haunting of Bly Manor. Il ritorno di Shaye rafforza poi ulteriormente la convinzione che Insidious 6 sarà la continuazione della trama principale dei cinque film precedenti e forse la conclusione di quell’arco narrativo. Questo dovrebbe renderlo un altro atteso appuntamento nel calendario delle uscite cinematografiche dell’estate 2026.