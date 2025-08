Vought Rising: nuovi ingressi nel cast della serie prequel di The Boys

Come riportato da Deadline, Jorden Myrie (Sherwood), Nicolò Pasetti (Bel Canto), Ricky Staffieri (The Bear) e Brian J. Smith (Sense8) sono stati scritturati come personaggi fissi della serie Vought Rising, prequel di The Boys, insieme a Jensen Ackles e Aya Cash. I dettagli sui loro ruoli sono ancora segreti, ma sappiamo che la produzione inizierà alla fine di questo mese.

Tutto quello che sappiamo di Vought Rising

In Vought Rising Jensen Ackles e Aya Cash riprenderanno così i loro personaggi di The Boys, rispettivamente Soldier Boy e Stormfront. Stando a quanto riportato, la serie – che ha come showrunner Paul Grellon – sarà “un contorto giallo sulle origini della Vought negli anni ’50, le prime imprese di Soldier Boy e le manovre diaboliche di una Supe nota ai fan come Stormfront, che all’epoca era conosciuta con il nome di Clara Vought”, hanno dichiarato Grellong ed Eric Kripke (autore di The Boys) quando la serie è stata commissionata la scorsa estate.

La narrazione dovrebbe dunque ruotare attorno alle prime fasi di diffusione del Composto V e alla costruzione della macchina propagandistica che porterà alla nascita dei “supes” come strumenti di potere e controllo sociale. Il cast, oltre ai già citati Ackles e Cash, includerà nuovi personaggi interpretati da Elizabeth Posey, Will Hochman, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri e Brian J. Smith. Le riprese inizieranno nell’agosto 2025 tra New York e Toronto e, salvo ritardi, la serie dovrebbe debuttare su Prime Video tra fine 2026 e inizio 2027.

Secondo fonti interne, il tono sarà più cupo e politicamente carico, con una narrazione che metterà a nudo le manipolazioni della Vought e i conflitti interni alla Vought stessa. Intanto, i fan attendono la quinta stagione di The Boys, che sarà anche l’ultima e porterà a scoprire se e come Patriota verrà messo fuori combattimento. Ancora prima, da settembre sarà disponibile su Prime Video la seconda stagione di Gen V, altra serie spin-off che si svolge parallelamente agli eventi di The Boys.