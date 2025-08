Heat 2: Leonardo DiCaprio sarebbe in trattative, ma il budget frena la produzione

Scritto e diretto da Michael Mann, il film poliziesco del 1995 Heat – La sfida racconta dello scontro tra il veterano detective della polizia di Los Angeles Vincent Hanna (interpretato da Al Pacino) e il criminale di professione Neil McCauley (Robert De Niro). Considerato da molti uno dei film più grandi e influenti del suo genere, quel titolo dovrebbe ora essere Heat 2 è stato annunciato in fase di sviluppo nel 2022, basato sull’omonimo romanzo bestseller prequel/sequel co-scritto da Mann, con Adam Driver apparentemente in trattative per interpretare il giovane Neil McCauley.

Sebbene Mann abbia fatto molti progressi nella stesura della sceneggiatura, le riprese del sequel non sono ancora iniziate. Secondo la newsletter “What I’m Hearing” di Matthew Belloni su Puck, il costoso budget di Heat 2 avrebbe infatti causato una battuta d’arresto con la Warner Bros. Lo studio è interessato a produrre il film, ma il budget originale proposto da Mann sembra superasse i 200 milioni di dollari. Da allora il regista lo avrebbe ridotto a circa 170, che però sono ancora più di quanto lo studio sia disposto a spendere.

Il film originale è stato realizzato con un budget di 60 milioni di dollari e ha incassato più di 187 milioni di dollari al botteghino nel 1995, che, se adeguato all’inflazione, equivarrebbe a circa 400 milioni di dollari oggi. Tuttavia, i film più recenti di Michael Mann non hanno avuto lo stesso successo al botteghino, con Blackhat (2015) che è stato un fiasco e Ferrari (2023) che ha incassato solo 43 milioni di dollari a fronte di un budget di 95 milioni. La Warner Bros. è disposta a cofinanziare Heat 2 con un altro studio o una piattaforma di streaming, e secondo quanto riferito il team di Mann ha condiviso la sceneggiatura con Apple per una possibile collaborazione.

In uno sviluppo inaspettato, inoltre, Leonardo DiCaprio avrebbe parlato con Mann della possibilità di recitare nel film e, se accettasse, potrebbe essere la chiave per ottenere il via libera al progetto. Se confermato, DiCaprio sarebbe solo l’ultimo grande nome accostato a Heat 2. Oltre a Driver, in trattative per interpretare il giovane Neil McCauley, altre voci sul cast suggeriscono che Pacino potrebbe riprendere il ruolo di Vincent Hanna, mentre Austin Butler sarebbe stato collegato a Chris Shiherlis, il ruolo interpretato da Val Kilmer nel film originale.

Ana de Armas è stata anche collegata al personaggio di Elisa, la fidanzata del giovane Neil. Nel frattempo, anche Jeremy Allen White e Channing Tatum sarebbero in lizza per ottenere una parte nel film. Non è chiaro chi potrebbero interpretare alcuni di questi attori, ma se molti di loro accettassero, il cast di Heat 2 potrebbe essere eccezionale quanto quello del film originale. Al momento, però, sarà per prima cosa necessario risolvere le problematiche legate al budget, che impediscono al film di potersi concretizzare.