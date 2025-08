Chris Hemsworth chiarisce le intenzioni del suo video dedicato a Thor

La star dell’universo cinematografico Marvel Chris Hemsworth parla del suo video su Thor che ha scatenato alcune teorie sul destino del personaggio in Avengers: Doomsday. Nel maggio di quest’anno, Hemsworth ha infatti condiviso un video per celebrare il suo ritorno al franchise, ma questo ha fatto pensare che la sua permanenza nell’MCU nei panni di Thor terminerà dopo questo film.

The Hollywood Reporter ha dunque recentemente incontrato Hemsworth, chiedendogli finalmente del suo video sull’MCU che ha fatto tanto discutere. Hemsworth ha chiarito che “non era certamente mia intenzione. Ad essere sincero, il mio team addetto ai social media ha raccolto alcuni filmati e mi ha detto: “Oh, questo potrebbe essere interessante. Pubblicheremo qualcosa e ringrazieremo i fan”. E io ho risposto: “Sì, va bene. È stato fantastico”. Così l’abbiamo scritto insieme e io sono andato a fare altro“.

“Ma poi alcune persone mi hanno chiesto informazioni al riguardo e qualcuno del mio team ha detto: “Uff, abbiamo dato un’impressione sbagliata”. Non abbiamo fatto alcun controllo dei danni; non era necessario alcun controllo dei danni. Ma si è dato troppo peso a una cosa di poco conto. Avevo già iniziato un altro capitolo di questo personaggio e questo viaggio è stato la parte più importante della mia carriera. Quindi il video era un momento di gratitudine, e nient’altro. Ma è stato sicuramente frainteso e percepito in modo diverso”.

Chris Hemsworth, come noto, è uno dei numerosi attori che sono stati aggiunti al cast di Avengers: Doomsday. Nel suo video sull’MCU, in effetti, non c’è alcun riferimento esplicito al fatto che il prossimo sarà il suo ultimo film con questo personaggio. È fondamentale ricordare che Hemsworth fa parte dell’MCU sin dal suo debutto nel 2011 con il primo film di Thor, essendo stato uno dei membri fondamentali di questo franchise.

Ci sono state voci secondo cui il ruolo di Thor in Avengers: Doomsday sarà cruciale, dati i suoi legami con l’MCU nel suo complesso. Anche se potrebbe non essere stato annunciato (ancora) per Avengers: Secret Wars, ciò è probabilmente dovuto al fatto che la Marvel Studios non vuole spoilerare troppo ciò che accadrà nel finale della Fase 6, ma ciò non significa che l’eroe di Hemsworth morirà nel 2026.