HBO Max sta ufficialmente andando avanti con la serie prequel di It attualmente intitolata Welcome to Derry. Lo show è stato segnalato per la prima volta in fase di sviluppo nel marzo 2022, mentre Variety ha riferito in esclusiva che il progetto aveva radunato i suoi co-showrunner a novembre. Come riportato in precedenza, la serie è stata sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs.



“Da adolescenti, leggevamo a turno i capitoli di ‘It’ di Stephen King finché il grosso tascabile non cadeva in pezzi”, hanno detto i Muschietti. “‘It’ è una storia epica che contiene moltitudini, ben oltre ciò che potremmo esplorare nei nostri film. Non vediamo l’ora di condividere la profondità del romanzo di Steve, in tutto il suo cuore, umorismo, umanità e orrore”. I dettagli esatti della trama sono tenuti nascosti, ma il logline ufficiale afferma: “Ambientato nel mondo dell’universo di ‘It’ di Stephen King, ‘Welcome to Derry’ è basato sul romanzo di King ‘It’ ed espande la visione stabilita dal regista Andy Muschietti nei lungometraggi ‘It’ e ‘It Chapter Two.’”

Andy ha diretto entrambi i nuovi film di It, prodotti da Barbara. Fuchs è stato co-produttore di It: Capitolo 2. I due nuovi film hanno incassato complessivamente oltre 1,1 miliardi di dollari al botteghino globale al momento della loro uscita, con il secondo film ambientato 27 anni dopo gli eventi del primo, con un nuovo cast di adulti che ha preso il posto dei bambini nella prima parte. It è stato precedentemente adattato in una miniserie in due parti per la ABC nel 1990, con l’iconica interpretazione di Tim Curry nei panni di Pennywise.