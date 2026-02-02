Wonder Man: come mai la serie non svela le origini del poteri di Simon?

Wonder Man è rapidamente diventato uno degli show MCU più apprezzati su Disney+. Tuttavia, rimane un grande interrogativo su Simon Williams e i suoi impressionanti (e segreti) superpoteri.

Wonder Man della Marvel è stato molto elogiato per la sua storia unica e incentrata sui personaggi, caratterizzata da un impressionante livello di profondità emotiva e da un approccio molto concreto. Allo stesso modo, la serie ha fatto l’interessante scelta di non fornire un’origine per i superpoteri di Wonder Man, anche se probabilmente c’è una ragione piuttosto interessante.

In che modo Wonder Man ottiene i suoi poteri nei fumetti Marvel

Nei fumetti Marvel, Simon Williams ha ottenuto i suoi poteri dopo essere stato liberato dalla prigione dal Barone Zemo. Simon ha successivamente accettato di sottoporsi a vari trattamenti da Zemo utilizzando raggi ionici. Il risultato fu che il corpo di Simon venne infuso di energia ionica, conferendogli un’impressionante gamma di superpoteri, tra cui superforza, quasi invulnerabilità e capacità di volare.

L’intenzione di Zemo era quella di far sì che Simon si unisse agli Avengers e si infiltrasse come sua spia, assumendo il nome di Wonder Man. Tuttavia, Simon alla fine scelse di non tradire gli Eroi più Potenti della Terra, diventando lui stesso un vero eroe.

In generale, le origini fumettistiche originali di Simon sarebbero state difficili da trasporre direttamente nell’MCU, soprattutto in quest’era post-Infinity Saga, e con Zemo stesso che aveva una diversa rappresentazione nell’MCU. Detto questo, la nuova serie Marvel di Wonder Man ha preso la sorprendente decisione di non rivelare l’origine alternativa dei poteri di Simon nell’MCU. Ma forse potremo saperlo in un’altra occasione.

Tutti gli episodi di Wonder Man della Marvel sono ora disponibili in streaming su Disney+.