Ian McKellen si lascia sfuggire un grosso spoiler sul ruolo di Magneto in Avengers: Doomsday

Ian McKellen, una delle star del film più atteso del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Doomsday, si è appena lasciato sfuggire un grosso spoiler.

Durante un’intervista con Jake Hamilton sul suo canale YouTube, Jake’s Takes, l’attore che interpreta l’iconico cattivo degli X-Men, Magneto, ha accidentalmente rivelato quella che potrebbe essere una sequenza importante di Avengers: Doomsday. McKellen ha dichiarato di “aver distrutto il New Jersey l’altro giorno”, e subito dopo ha aggiunto: “Probabilmente non avrei dovuto dirlo”.

Sebbene si trattasse di un grosso spoiler, Hamilton non è sembrato turbato e ha sorvolato senza chiedere ulteriori dettagli. È stata anche una mossa molto professionale da parte sua. Ha rispettato il fatto che agli attori Marvel sia sostanzialmente vietato rivelare dettagli dei film che non sono ancora usciti. Non essere indiscreto è stato ammirevole da parte sua, poiché un buon numero di intervistatori si sarebbe probabilmente entusiasmato e avrebbe cercato di ottenere maggiori informazioni dall’attore.

I due hanno poi parlato di come sia stato per Ian McKellen riprendere il ruolo di Magneto, noto anche come Erik Lehnsherr, 12 anni dopo la sua ultima apparizione in X-Men: Giorni di un futuro passato del 2014. L’attore ha dichiarato che è stato fantastico ritrovare Patrick Stewart, che interpreta il Professor X. Le due star iconiche sono apparse insieme in diversi film nei rispettivi ruoli (X-Men, X-Men 2, X-Men: Conflitto finale e X-Men: Giorni di un futuro passato).

I commenti di McKellen hanno dato vita a molte speculazioni online su Ms. Marvel. Nella serie MCU, Kamala Khan (Iman Vellani) vive nel New Jersey e nel finale della serie è stato rivelato che possedeva il gene X. Di conseguenza, molti spettatori hanno pensato che Magneto fosse nel New Jersey a cercarla. Sebbene Vellani non sia ancora stata confermata come parte del cast di Avengers: Doomsday, Kevin Feige (Presidente dei Marvel Studios) ha affermato che ci sono ancora alcuni nomi che non sono stati resi noti al pubblico.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).