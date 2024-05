X-MEN ’97: Ciclope, Jean Grey in azione contro le sentinelle nella clip

L’episodio di questo mercoledì di X-Men ’97 dà il via a un finale in tre parti intitolato “La tolleranza è l’estinzione“. Con Bastion deciso a porre fine all’umanità mutante e un esercito di “Prime Sentinelle” a disposizione, gli eroi sembrano destinati ad affrontare la loro sfida più difficile.

Abbiamo una lunga lista di domande senza risposta in queste puntate, tra cui il ruolo che Magneto giocherà nel processo ora che è in mano a Bastion e se il viaggio nel tempo sarà usato per annullare il genocidio che ha avuto luogo su Genosha (e che ha portato alla morte di Gambit).

Grazie a Toonado.com, abbiamo una nuova clip dell’episodio 8 che vede Ciclope, Jean Grey e Cable in fuga da un esercito di Sentinelle e che si legano come solo questi mutanti sanno fare.

Jean non è tecnicamente la madre di Nathan, ovviamente, ma il suo clone (Madelyne Pryor) sì. Questo sneak peek ricco di azione dimostra che non si scherza con i Summers (come dice Scott), e speriamo che Cable diventi un membro permanente degli X-Men dopo il suo ritorno a sorpresa/origine in questo revival.

“C’era la possibilità, credo, di mantenere la promessa degli X-Men“, ha detto in precedenza il responsabile Marvel Studios per la TV, lo streaming e l’animazione Brad Winderbaum a proposito del seguito di X-Men: The Animated Series. “Gli X-Men sono una storia di personaggi che vivono in un mondo complicato come il nostro. E dal punto di vista tematico, raccontare una storia degli X-Men significa onorare questo aspetto, secondo me“.

“C’era qualcosa in quella serie originale su Fox Kids dopo la scuola che sembrava incontrare il pubblico dove si trovava. Non era una serie per bambini che ti parlava male, era una serie per bambini che ti onorava come essere umano e onorava il modo in cui vedevi il mondo fuori dalla tua finestra e ti faceva sapere che anche altre persone lo vedevano“, ha aggiunto. “Anche se sei un bambino che sta ancora trovando la sua voce, non sei solo. E se c’è una cosa che il nuovo show può far rivivere, spero sia proprio questa“. Di seguito la clip:

Exclusive: A clip for #XMen97 season 1, episode 8, showcases Cyclops, Cable, and Jean Grey going on a rare family road trip in the form of a battle. Watch the new episode May 1 on @disneyplus!https://t.co/wZFYnHaJGU pic.twitter.com/mZgOkRabXR — Screen Rant (@screenrant) April 30, 2024

Cosa c’è da sapere su X-Men ’97?

La nuovissima serie X-Men ’97, composta da 10 episodi, è arrivata in streaming a partire dal 20 marzo. La serie rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, con il gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato.

Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).