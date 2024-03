Oltre ai rumors su Avengers 5, oggi stanno circolando voci attendibili che suggeriscono come il capo dei Marvel Studios Kevin Faige abbia già in menta una strategia piuttosto elaborate e su lungo periodo per introdurre i nuovi X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

Questo rumors se così fosse sarebbe in linea con i nuovi dettami arrivati dai vertici Disney che hanno imposto ai Marvel Studios meno prodotto e maggiore qualità delle storie. In questo senso sembra che Marvel Studios siano ora concentrati sulla scelta del grande cattivo del franchise che potrebbe collegarsi direttamente al reboot dei X-Men.

Secondo questo rumors si pensa che Kevin Faige sia ancora alla ricerca di uno scrittore, ma Richtman ha sentito dire che l’idea attuale è che Mister Sinister sia al centro della scena.

Si prevede che sarà una parte importante di X-Men ’97, probabilmente il che significa che i Marvel Studios stanno usando il revival animato come mezzo per far familiarizzare i fan con Nathaniel Essex. Sembra una mossa saggia da parte dello studio, soprattutto perché Magneto è stato ucciso sullo schermo.

Chi è Mister Sinister?

Mister Sinister è stato creato dallo scrittore Chris Claremont e dall’artista Marc Silvestri ed è apparso per la prima volta sulle pagine di Uncanny X-Men #221 nel 1987.

Sinister è un genetista ossessionato dal raggiungimento della perfezione evolutiva attraverso la manipolazione del DNA. Possiede una forza potenziata e un intelletto di livello geniale, ma è la sua padronanza della genetica che lo rende più impressionante.

Il cattivo ha anche un’ossessione per la stirpe dei Summers, e per Scott Summers, in particolare.

Nel 2020, il produttore del franchise di X-Men Simon Kinberg ha confermato che una volta c’erano stati dei piani per far apparire Mister Sinister in quei film. “Ne abbiamo avuto un’anticipazione alla fine di Apocalisse. La Essex Corp è qualcosa che vedi in un tag alla fine di Apocalisse”, ha spiegato. “Avevamo parlato di fare qualcosa con lui, ma non entrerò nei dettagli dato che non è più una proprietà della 20th Century Fox e ora fa parte del MCU.” “Non ho idea di quale sia il piano. Ma Mister Sinister avrebbe fatto parte del film Gambit con Channing Tatum.”