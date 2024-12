Yellowjackets: Hilary Swank nel trailer dell’attesa terza stagione

Dopo un breve teaser promozionale a novembre, Showtime e Paramount+ hanno rilasciato il primo trailer completo del dramma di sopravvivenza soprannaturale(?) Yellowjackets, che debutterà con un doppio episodio il 14 febbraio 2025.

Il filmato mostra i nostri assediati protagonisti alle prese con le conseguenze dello scioccante finale della seconda stagione, mentre diventa chiaro che qualcuno sta cercando di dare la caccia e di eliminare tutti i sopravvissuti dell’isola. Inoltre, abbiamo un primo sguardo al misterioso personaggio di Hilary Swank proprio alla fine e la conferma del ritorno di Jackie Taylor.

Powered by

Ella Purnell ha già lasciato intendere che forse non abbiamo visto l’ultima volta di Jackie, nonostante il personaggio abbia avuto una fine gelida nel finale della prima stagione. Jackie è già apparsa come “fantasma” e sembra che tornerà a tormentare l’attuale Shauna (Melanie Lynskey) nella terza stagione.

Nel finale della seconda stagione, Natalie (Juliette Lewis) ha finito per essere uccisa in un crudele scherzo del destino quando è stata pugnalata dalla dose letale di fenobarbital di Misty (Christina Ricci). L’ago era destinato a Lisa (Nicole Maines), seguace di Lottie, con la quale Natalie aveva legato negli ultimi episodi e che aveva deciso di salvare in modo auto-sacrificale.

Durante una recente intervista con Vanity Fair, il co-creatore Ashley Lyle ha promesso che la terza stagione fornirà finalmente alcune risposte ai più grandi misteri dello show.

Non posso entrare nello specifico, vorrei poterlo fare, ma ci sono un paio di cose importanti in questa stagione che erano nei progetti iniziali prima ancora di andare in rete, e che finalmente abbiamo avuto la possibilità di realizzare e di giocare. La soddisfazione di avere qualcosa nel cervello per così tanto tempo e di vederla finalmente realizzata è molto eccitante”.

“Scopriremo di più su ciò che è accaduto nella natura selvaggia che hanno così tanta paura di uscire. Speriamo che sia soddisfacente e a tratti inaspettato”, ha aggiunto.