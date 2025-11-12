Attitudine: nessuna, il trailer del docufilm dedicato a Aldo, Giovanni e Giacomo

HomeTrailerAttitudine: nessuna, il trailer del docufilm dedicato a Aldo, Giovanni e Giacomo
Da oggi disponibile il trailer di Aldo, Giovanni e Giacomo Attitudini: Nessuna, un film documentario di Sophie Chiarello su e con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Aldo, Giovanni e Giacomo Attitudini: Nessuna è una produzione Agidi Due in associazione con Medusa Film, Indigo Film e Driadi e uscirà nelle sale il 4 dicembre distribuito da Medusa Film.

Sophie Chiarello accompagna Aldo, Giovanni e Giacomo in un ritorno alle origini che diventa un racconto di amicizia, talento e del destino che li ha resi una leggenda della comicità italiana.

