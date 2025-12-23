HomeTrailerMelania: il trailer del documentario sulla First Lady Melania Trump
Melania: il trailer del documentario sulla First Lady Melania Trump

Chiara Guida
Eagle Pictures ha diffuso il trailer italiano ufficiale di Melania, il documentario che vede protagonista la first lady statunitense, consorte di Donald Trump, che accompagna lo spettatore dietro le quinte della rielezione del marito. Il film arriva il 30 gennaio 2026.

Melania, il nuovo film di Amazon MGM Studios, apre una finestra senza precedenti sui venti giorni che precedono l’Inaugurazione Presidenziale del 2025, raccontati per la prima volta attraverso lo sguardo diretto della First Lady.

Un viaggio intimo e riservato dentro il mondo di Melania Trump, mentre si occupa dei preparativi per l’insediamento, affronta le complessità della transizione alla Casa Bianca e accompagna la sua famiglia nel ritorno nella Capitale. Grazie a materiali esclusivi, il film svela riunioni decisive, conversazioni private e ambienti mai mostrati prima, restituendo il ritratto di una donna che si prepara a ricoprire nuovamente uno dei ruoli più potenti e simbolici del pianeta.

Credits – Regine Mahaux – Amazon MGM Studios

Dichiarazione di Melania Trump

«La storia prende forma nei venti giorni che precedono l’Inaugurazione Presidenziale degli Stati Uniti. Per la prima volta, il pubblico di tutto il mondo è invitato al cinema per assistere a questo momento cruciale: uno sguardo privato e senza filtri mentre attraverso famiglia, lavoro e filantropia nel mio straordinario percorso verso il ruolo di First Lady degli Stati Uniti d’America.»

— Melania Trump

Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

