Avengers: Doomsday, online il teaser trailer con il ritorno di Chris Evans come Captain America

Dopo che è stato visto al cinema prima di Avatar: Fuoco e Cenere (ed essere anche trapelato online), la Marvel ha ufficialmente pubblicato online il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday, che vede il ritorno di Capitan America interpretato da Chris Evans in un colpo di scena inaspettato che sicuramente susciterà qualche polemica.

Nel teaser, Steve Rogers viene anche visto con un bambino in braccio, dettaglio che avrà sicuramente un peso nella storia del film. Il trailer non include alcun dialogo, quindi si presume che la madre sia Peggy (Hayley Atwell), dato che il personaggio di Evans viene visto tornare a casa loro, come mostrato in Avengers: Endgame del 2019. Il filmato si conclude poi con lo slogan: “Steve Rogers tornerà in Avengers: Doomsday”.

I registi Joe e Anthony Russo hanno parlato del ritorno di Evans nei panni di Captain America, affermando: “Il personaggio che ha cambiato le nostre vite. La storia che ci ha riuniti tutti qui. Si sarebbe sempre tornati a questo...”. Contestualmente alla pubblicazione del teaser, è stato diffuso anche un primo poster ufficiale del film, che semplicemente mostra la A degli Avengers ma con i colori che rimandano a Dottor Destino.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).