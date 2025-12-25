Apex: Charlize Theron braccata da Taron Egerton nel teaser trailer del thriller Netflix

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer di Apex, nuovo action-thriller che vede Charlize Theron protagonista di una corsa disperata per la sopravvivenza nella natura selvaggia australiana. Il film racconta la storia di una donna che, nel tentativo di affrontare un lutto, si rifugia in territori remoti, ritrovandosi però preda di un cacciatore spietato interpretato da Taron Egerton. Nel cast figura anche Eric Bana, il cui ruolo resta per ora avvolto nel mistero.

Il teaser si apre con immagini di Theron impegnata in scalate tra climi estremi, alternando montagne innevate e paesaggi assolati, fino a sequenze di kayak vissute come momenti di liberazione. Il tono cambia bruscamente quando il personaggio di Egerton scocca una freccia che sfiora la protagonista, dando il via a un gioco mortale di predatore e preda. La metafora viene sottolineata dall’immagine di una mantide religiosa che divora un insetto più piccolo, mentre la frase “run for your life” riecheggia in sottofondo.

In concomitanza con il trailer, Netflix ha annunciato che Apex debutterà sulla piattaforma il 24 aprile. Theron ha inoltre rivelato di essersi preparata fisicamente in modo estremo per il ruolo, spiegando di aver scalato realmente tutte le montagne presenti nel film, spesso a piedi nudi, per rendere l’esperienza il più autentica possibile.

Il progetto segna un nuovo ritorno all’azione per Theron su Netflix, dopo The Old Guard e The Old Guard 2, e si inserisce in una carriera che comprende titoli iconici come Mad Max: Fury Road e Atomic Blonde. Anche Egerton è un volto noto del genere, dai film della saga Kingsman a Carry-On, mentre Bana ha alle spalle numerosi ruoli action e ha recentemente guidato la serie Netflix Untamed, rinnovata per una seconda stagione.

Apex è diretto da Baltasar Kormákur e scritto da Jeremy Robbins. Le riprese si sono svolte nel Nuovo Galles del Sud, sfruttando le Blue Mountains e altri paesaggi aspri che diventano parte integrante della tensione mostrata nel trailer.