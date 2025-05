Bostik, La Bodega de D10S: il 26, 27 e 28 maggio al cinema

Arriva il 26-27-28 maggio distribuito da Piano B Distribuzioni il documentario Bostik, La Bodega de D10S, diretto da Mauro Russo Rouge.

Prodotto da Systemout e scritto dallo stesso regista insieme a Alessio Brusco, Bostik, La Bodega de D10S racconta la storia di Antonio Esposito, noto come “Bostik” nei Quartieri Spagnoli di Napoli, che negli anni ’90 fece realizzare un murales in onore del Pibe de Oro facendo diventare la piazza dell’opera una meta turistica notissima e imprescindibile per i tifosi e turisti di tutto il mondo.

La trama di Bostik, La Bodega de D10S

Antonio Esposito, noto come “Bostik” nei Quartieri Spagnoli di Napoli, è considerato una vera istituzione. Per molti, la “vera tomba di Maradona” si trova lì grazie a lui. Tutto è iniziato negli anni ’90, quando Antonio fece realizzare un murale in onore del campione argentino. Oggi, quella piazza è una meta turistica per tifosi di tutto il mondo. Antonio ha creato un altarino commemorativo con magliette, foto, memorabilia e un busto di gesso, trasformando un luogo un tempo segnato dallo spaccio in un punto di riferimento per appassionati di calcio. Il suo “Largo Maradona” è diventato un vero luogo di culto calcistico, grazie alla sua dedizione. Fondatore delle “Teste Matte”, gruppo ultras del Napoli, Antonio ha contribuito alla riqualificazione del quartiere, simbolo di riscatto e redenzione, alimentato dalla sua fede in Maradona.

Afferma il regista Mauro Russo Rouge: “Guardando il documentario, il pubblico vivrà un’esperienza immersiva. Non sarà solo un viaggio attraverso il culto di Maradona, ma anche un’immersione nella Napoli autentica, quella dei vicoli, delle voci che risuonano tra le facciate colorate dei palazzi, delle emozioni crude e vere. Le persone non vedranno solo il murale come un’opera d’arte, ma sentiranno la sua anima. Sentiranno la devozione palpabile dei quartieri, dove Maradona non è solo un campione di calcio, ma una leggenda vivente, quasi un santo laico”.

